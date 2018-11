Stiri pe aceeasi tema

- Un om aparent speriat s-a filmat in timp ce declara ca este calator in timp și vine din anul 2045. Filmarea bizara dureaza aproximativ 6 minute, timp in care barbatul se uita in stanga și in dreapta de nenumarate ori, susținand ca cineva „il urmarește”. Clipul a fost postat pe canalul ApexTV. Barbatul,…

- Oamenii ar trebui sa fie constienti de riscul pe care inteligenta artificiala (AI) il are pentru copii, sistemele dotate cu inteligenta artificiala putand pretinde ca sunt profesori sau chiar vedete si manipulandu-i astfel pe tineri sa faca lucruri "inimaginabile", a avertizat un universitar britanic,…

- Instagram, serviciul de photo-sharing detinut de Facebook, a adaugat marti functionalitati suplimentare destinate combaterii hartuirii in mediul online, folosind inteligenta artificiala pentru scanarea imaginilor si identificarea continutului problematic al acestora, potrivit AFP. Invatarea…

- IBM Research, divizia de cercetare-dezvoltare, a gigantului american IT, va lansa sub licența open source un set de instrumente de detectare și reducere a erorilor in sistemele de inteligența artificala (AI), furnizand instrumentele și know-how-ul necesare pentru a incuraja colaborarea globala in abordarea…

- Inteligenta artificiala (IA) va avea un impact urias asupra economiei globale, iar PIB-ul global ar putea creste cu pana la 14% pana in 2030, drept rezultat al implementarii acesteia, conform raportului PwC Sizing the prize.

- Facebook și-a pus armata de servere și inteligența artificiala la invațat ce sunt meme-urile. Un meme este acea imagine care are de obicei un mesaj text, scris mare, peste ea, care vrea sa transmita un alt mesaj, o fraza amuzanta sau uneori chiar defaimatoare, dar tot amunzanta

- Compania Google a inlocuit forta de munca umana cu inteligenta artificiala (AI) pentru coordonarea procesului de racire a centrelor sale de stocare a datelor, relateaza Euractiv, potrivit Mediafax.Conform companiei Google, sistemul de racire functioneaza pe baza unor recomandari venite din…