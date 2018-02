Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 28 de ani din Branistea a fost retinut, dupa ce a intrat in casa iubitei, a amenintat-o si a obligat-o sa mearga la el acasa. Conform unor surse judiciare, cel in cauza este fostul iubit al fetei din Titu, injunghiata pe 23 ianuarie intr-un coafor din oras, cel cu care tanara…

- La data de 29 ianuarie 2018, politistii din Ocna Mures l-au depistat si retinut pe un barbat de 43 de ani, din comuna Noslac, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Tribunalul Alba. Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an, 6 luni…

- Un barbat de 42 de ani a fost retinut pentru 24 ore si este acuzat de tentativa de omor pentru injunghierea politistului de la trupele speciale, cand acesta se afla in timpul liber cu prietena sa intr-un club din Iasi. Procurorii si politistii efectueaza in continuare cercetari pentru a-l prinde…

- O acțiune a polițiștilor din orașele Radauți și Vicovu de Sus, desfașurata intr-un interval de opt ore in timpul zilei de joi, a dus la identificarea mai multor abateri, din care unele foarte grave. Un barbat de 36 de ani a fost urmarit de polițiști in trafic și prins dupa ce autoturismul acestuia ...

- Judecatorii de la Tribunalul Timis l-au condamnat pe Marcus Juan Voda, individul de 20 de ani care a injunghiat un barbat in centrul orasului Lugoj. Voda a fost retinut imediat dupa agresiune, aceasta avand loc la sfarsitul lunii septembrie. Ancheta a decurs rapid, Juan recunoscandu-si fapta. In referatul…

- Un tânar de 19 ani din Rusia a povestit gestul înfricoșator pe care l-a comis. Acesta și-a strangulat fosta iubita pâna a lasat-o fara suflare, iar apoi a întreținut relații intime cu trupul ei neînsuflețit. Criminalul le-a povestit acest lucru parinților…

- Fratele militarului retinut dupa ce si a ucis iubita intr un coafor din Titu, judetul Dambovita sustine ca barbatul avea probleme cu bautura si spune ca parintii lui, batrani si bolnavi, sunt devastati. Si fosta sotie a militarului a sustinut ca problemele de comportament ale lui Florin Oprea erau cunoscute…

- Un barbat, de 48 de ani, a fost retinut sambata, pentru 24 de ore, de politistii din orasul valcean Babeni, pentru ca si-ar fi agresat fosta sotie, deși exista o hotarare a Judecatoriei Ramnicu Valcea care-i interzice sa se apropie ...

- Andrei Arșavin are o fosta nevasta foarte geloasa. Cand Alisa l-a vazut pe fotbalistul rus intr-un filmulet impreuna cu modelul Olga Semenova, luand masa la un restaurant din Alma Ata, a luat foc. A trecut la actiune și, dandu-se agent al Serviciilor de Securitate, și-a contactat, pe retelele de socializare,…

- Un barbat eliberat conditionat din penitenicar dupa ce a executat o pedeapsa pentru furt calificat, a fost retinut, joi, intr-un nou dosar de furt, fapta de care este suspectat fiind comisa la zece ore dupa ce a parasit penitenciarul. Barbatul in varsta de 33 de ani, din localitaea damboviteana Tatarani,…

- TALHAR… In urma cu cateva zile, un vasluian de 41 de ani a fost reținut de polițiștii ieșeni și acuzat de talharie. Conform acestora, barbatul a sustras, din buzunarul hainei fostei concubine, un telefon mobil in valoare de 1.300 de lei. Dupa comiterea infracțiunii, barbatul s-a intors liniștit acasa…

- Fosta iubita a lui Mel Gibson, cantareata de origine rusa Oksana Grigorieva, afirma ca sufera de tulburari de stres post-traumatic ca rezultat al violentei domestice la care a fost supusa in relatia cu actorul american, scrie adevarul.ro.

- Fosta iubita a lui Mel Gibson, cantareata de origine rusa Oksana Grigorieva, afirma ca sufera de tulburari de stres post-traumatic ca rezultat al violentei domestice la care a fost supusa in relatia cu actorul american.

- Sorina-Luminita Bucuras - cunoscuta mai mult dupa numele purtat anterior ultimei casatorii, Placinta, se afla intr-o situatie delicata in ceea ce priveste propriul certificat de nastere. De peste doi ani, in certificatul fostului ministru nu mai apare numele tatalui, dupa ce instanta a constatat ca…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare au retinut pentru 24 de ore un tanar din municipiu, banuit de comiterea unei talharii. Acesta urmeaza a fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.

- Beyonce de Romania a primit, dupa luni bune, prima veste buna, imediat dupa Revelion. Astfel, fosta iubita a lui Nicolae Guța are toate motivele sa fie, acum, fericita, cu atat mai mult cu cat, in preajma Sarbatorilor de Iarna avea emoții cu privire la starea ei de sanatate.

- Un politist de 34 de ani de la Serviciul Imigrari din Brasov a fost retinut, joi, pentru 24 de ore, fiind acuzat ca si-a batut fosta iubita, in fata copilului lor de 2 ani. Tanarul este fiul unui fost sef al Politiei Transporturi Brasov, care a lucrat o perioada si in Ministerul Transporturilor.

- Un barbat de 39 de ani din Chisinau a fost retinut de catre politisti, fiind suspectat de comercializarea drogurilor sintetice pe teritoriul Capitalei. Anterior, acesta a fost documentat pentru cazuri similare.

- Craciunul este poate cea mai frumoasa perioada din an, in care lumea primește cadouri și se bucura din plin de el. Totuși, un barbat a trait un adevarat șoc atunci cand a vazut ce dar i-a facut iubita!

- Un barbat din apropierea Dejului a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce-si santaja fosta iubita. El avea poze compromitatoare cu aceasta si ar fi amenintat-o ca le va face publice daca nu ii ofera 5.000 de euro.

- Politistii din Cluj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au organizat o actiune de prindere in flagrant a unui barbat care si ar fi santajat fosta prietena cu publicarea unor fotografii nud. Acesta a fost retinut de politisti in timp ce primea 5.000 de euro.La data de 27 decembrie a.c., ora…

- Președintele PSD a zis ca "este posibil" sa faca acest pas. Amintim ca despre casatorie a vorbit inca din septembrie 2017. Liviu Dragnea declara ca a incetat de multa vreme sa ii mai fie frica indiferent de consecințe, precizand ca a vorbit deja și cu copiii sai, cu fosta soție, dar și cu…

- Aeroportul Schiphol din Amsterdam a fost evacuat, au anunțat autoritațile olandeze. Forțele de ordine au impușcat și reținut un suspect. Aeroportul Schiphol din Amsterdam a fost evacuat. Potrivit martorilor, un barbat cu un cuțit in mana a fost reținut de forțele de ordine dupa ce acestea au folosit…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare desfasoara cercetari pentru stabilirea cu exactitate a imprejurarilor in care un barbat a patruns azi-noapte intr-o societate comerciala din municipiu, a atacat vanzatoarea si a sustras o suma de bani. Vanzatoarea, o femeie in varsta de 34 de ani,…

- Un barbat in varsta de 28 de ani din municipiul Motru a fost retinut pentru 24 de ore, fiind acuzat ca, in urma unor discutii contradictorii cu sotia sa, ar fi exercitat asupra acesteia acte de violenta, se arata intr-un comunicat de presa postat marti pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean…

- Sofia Richie, fosta iubita a lui Justin Bieber, a avut o apariție de șoc pe plaja din Miami. A purtat un costum de baie care a lasat la vedere anumite detalii inime, spre deliciul barbaților din jur.

- Politista zilei este agenta de politie Boancas Oana Andreea din cadrul Politiei Orasului Cugir, care, fiind in timpul liber, l-a oprit din activitatea infracționala pe un barbat ce incerca sa talhareasca o femeie. In seara zilei de 8 decembrie 2017, in jurul orei 19.00, in timp ce se afla pe o strada…

- Politista zilei este agenta de politie Boancas Oana Andreea din cadrul Politiei Orasului Cugir, care, fiind in timpul liber, l-a oprit din activitatea infracționala pe un barbat ce incerca sa talhareasca o femeie. In seara zilei de 8 decembrie a.c., in jurul orei 19.00, in timp ce se afla pe o strada…

- Politistii de investigatii criminale din Dej au retinut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infractiunii de santaj. Acesta a fost prins, in flagrant delict, in timp ce primea suma de bani de la persoana vatamata. In cursul zilei de ieri, 5 decembrie, politistii de investigatii criminale…

- Ioana Valmar, fosta sotie a lui Calin Popescu-Tariceanu, a refuzat sa fie audiata marti, in calitate de martor, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.Ioana Valmar a fost chemata…

- Judecatorii emis prima sentinta intr-un dosar de omor in care un barbat este acuzat ca si-a ucis fosta concubina, pe care a lovit-o cu toporul in cap, suparat ca femeia l-a parasite si a intrat intr-o alta relatie.

- Un barbat de 49 ani din comuna galateana Branistea a fost retinut de politisti pe baza de ordonanta, fiind banuit de savarsirea infractiunii de tentativa la inselaciune prin metoda 'Accidentul', se arata intr-un comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit…

- Marți, 21 noiembrie, politistii Formațiunii Investigații Criminale Costesti au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de santaj si hartuire. Din cercetari, politistii au stabilit ca, din luna februarie a anului in curs, C.I., de 27 de ani din comuna…

- Un barbat de etnie roma din judetul Bacau a patruns luni dimineața, in jurul orei 4.30, in Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” din Iași și a injunghit-o pe fosta concubina, care era internata cu fetița la nivelul Pavilionului 6, apoi i-a furat și telefonul.

- Cantareața Geanina Manea, despre soțul Madalinei Manole, Petru Mircea. Cei doi au fost impreuna doi ani. Acum, artista de muzica populara face dezvaluiri neaștepate. Fosta iubita a lui Petru Mircea a vorbit despre melodia pe care acesta i-a compus-o la scurt timp dupa ce s-au cunoscut. Cantareața Geanina…

- Un cetatean rus cautat dupa ce in 2004 l-a impuscat mortal pe Paul Klebnikov, jurnalist Forbes, a fost retinut in Ucraina, au anuntat serviciile secrete din aceasta tara, relateaza ABC News, citat de News.ro. Paul Klebnikov, nascut in Statele Unite intr-o familie rusa, era jurnalist la editia rusa a…

- Un tanar de 25 de ani din localitatea Avrig, judetul Sibiu, a fost retinut de politisti, fiind suspectat ca a atacat vanzatoarea unei case de schimb valutar si de amanet din localitate si a sustras bunuri si bijuterii in valoare de 6.600 de lei. Tanarul a fost identificat si prins la patru zile de…

- Nici pana in prezent nu s-a finalizat divorțul lui Arnold Schwarzenegger de femeia care i-a daruit 4 copii, Maria Schriver, dar asta nu il impiedica pe actor sa iasa in public cu iubita cu 27 de ani mai tanara. Ea ar putea fi considerata amanta, din moment ce actele care sa ateste ca actorul in varsta…

- Judecatoria Vaslui a emis un ordin de protectie pentru fosta sotie a unui avocat din cadrul Baroului Vaslui. Judecatorii au interzis avocatului Nicolae Horobet sa se mai apropie de fosta sotie si de copil la o distanta mai mica de 200 de metri.

- Un individ in varsta de 38 de ani, care ar fi incercat sa violeze o minora de 13 ani, a fost reținut de forțele de ordine. S-a intamplat ieri, in apropiere de sectorul Poliției de Frontiera Valea-Perjei.

- Un tanar din Pitești a fost reținut de polițiști in timp ce livra zeci de sticle de whisky contrafacut unui client. Polițiștii au depistat, in municipiul Pitești, un barbat, de 27 de ani, care transporta 84 de sticle de whisky fara banderole fiscale și care prezentau semne vizibile de contrafacere.…

- La data de 08.11.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Oradea au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Ciurar Calin pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si detinere…

- Reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei au anuntat, miercuri seara, ca s-a dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 40 de ani implicat in accidentul de marti seara in care o femeie de 35 de ani a murit, iar o tanara de 18 ani a fost grav ranita. "Cercetarile sunt continuate sub aspectul…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Giurgiu, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – B.T. Giurgiu, au depistat un barbat care avea asupra sa aproape 200 de grame de cannabis. Cel in cauza a fost reținut, iar ulterior cercetat sub control judiciar. La data de 31 octombrie a.c., polițiștii…