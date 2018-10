Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean sirian care a petrecut aproape șapte luni in aeroportul din capitala Malaeziei a fost arestat. Hassan al Kontar a supraviețuit hranindu-se cu mancare servita in avion, pe care o primea de la personalul care lucreaza in aeroport. Vreme de șapte luni, acesta a dormit pe o saltea pentru a evita…

- Panica pe aeroportul Henri Coanda dupa ce un barbat suspect de febra tifoida a fost identificat intr-un avion ce venea de la Istanbul, scrie antena3.ro.Autoritatile au decis sa izoleze la sol aeronava si l-au transportat pe acesta la spitalul Victor Babes.

- Un barbat care circula pe bicicleta, in Petresti, a fost ranit dupa ce un autoturism l-a acrosat la plecarea de pe loc. Soferul si-a continuat drumul. Potrivit IPJ Alba, in 10 septembrie, in jurul orei 17.45, Politia Municipiului Sebes a fost sesizata de catre un barbat cu privire la faptul ca a fost…

- Un barbat din Singapore a fost amendat cu 9.400 de dolari pentru detinerea a 98 de tarantule, au informat autoritatile locale, citate de DPA. Tam Jiaming, in varsta de 34 de ani, a trezit initial suspiciuni atunci cand a incercat sa treaca cu masina personala din Malaezia in Singapore in luna ianuarie…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Siria care a incercat sa iasa ilegal din țara folosindu-se de documentul altei persoane. In data de 26.07.2018, in jurul orelor 10.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a prezentat pentru a ieși din țara, un barbat,…

- Dorul de familie l-ar fi impins pe un barbat de 45 de ani din Dambovița sa recurga la un gest extrem. Omul a fost gasit fara suflare in locuința in care statea singur, dupa ce soția și copiii l-au parasit. Apropiații spun ca nu ințeleg de ce nu a cerut sprijinul unui specialist care ar […] The post…