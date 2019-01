Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile s-au intors in forta si fac din nou victime pe sosele. Un nou accident de circulație produs pe fondul neadaptarii vitezei si a conditiilor de drum s-a produs astazi pe un drum din judet.

- Noua oameni au fost raniți, dupa ce o camioneta a intrat deliberat in mulțimea care sarbatorea noul an pe una dintre cele mai cunoscute strazi din Tokyo, scrie BBC. Inițial, autoritațile au anunțat ca ar fi vorba despre un atac terorist.

- O fata in varsta de 13 ani si un baiat de 16 ani au fost raniti, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce soferul masinii in care se aflau, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a pierdut...

- Cel putin cinci persoane au murit si 18 au fost ranite dupa ce o masina a intrat joi intr-un grup de copii in fata unei scoli din orasul Huludao, in provincia Liaoning din nord-estul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV, care nu a precizat daca persoanele care si-au pierdut viata erau copii,…

- O masina a intrat intr-un grup de elevi care traversau o strada, in nord-estul Chinei, lovindu-i pe mai multi dintre ei. Cinci copii au murit si 18 au fost raniti. Drama s-a produs la miezul noptii, in fata unei scoli elementare din orasul Huludao, in provincia Liaoning. Soferul a fost arestat. hotnews.ro

- Doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, intr-un accident de circulație petrecut, joi dupa-amaiza, in apropierea localitații doljene Varvoru de Jos. Mașina in care se aflau victimele a ieșit de pe carosabil, izbindu-se violent de un copac de pe marginea drumului. Din primele verificari ale…

- Un copac a cazut, miercuri, peste o masina, pe Soseaua Giurgiului din Capitala, anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Un barbat a fost gasit in stare de inconstienta si transportat la Spitalul Bagdasar Arseni.

