Un bărbat și câinele său au supraviețuit în Siberia peste 20 de zile. Ce au mâncat pentru a nu îngheța de frig Viktor Vinogradov, un pensionar de 65 de ani care a lucrat la o centrala secreta, a supraviețuit ca prin minune in taigaua siberiana din regiunea rusa Krasnoyarsk, deși fusese declarat mort. Dat disparut pe 3 octombrie, barbatul a indurat frigul extrem din timpul nopții, hranindu-se numai cu scoruș și smoala de pe arborii de conifere. Ministerul rus pentru Situații de Urgența a mobilizat aproape 100 de echipaje de salvare care au fost trimise pentru a-l gasi pe barbatul disparut pe 3 octombrie in aproapierea satului Podgomy, scrie Siberian Times . Salvatorii au facut cautari pe o suprafața de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

