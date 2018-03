Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Potrivit unor surse din cadrul Politiei, la sediul IPJ Brasov s-a prezentat un barbat de 43 ani care a afirmat ca si-a omorat sotia si cei doi copii.…

- Florin Mircea Buliga este autorul triplei crime de la Brasov. Acesta si-a ucis sotia si cei doi copii în timp ce acestia dormeau. Pe pagina de Facebook a sotiei exista mai multe fotografii cu toata familia.

- Barbatul din Brasov, care si-a omorat marti sotia si cei doi copii, ar fi incercat sa se sinucida inainte de a curma vietile celor trei, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, Gabriela Dinu. ''Asta se pare ca este cronologia. El ar…

- Angajatii firmei administrate de barbatul care si-a omorat sotia si cei doi copii spun ca barbatul nu era violent si nici nu parea violent. ”Era ortodox, nu avea alta credinta. Copiii veneau pe aici, nu se certa cu sotia”, spune o angajata.

- Caz socant in Brasov - un barbat de 43 de ani si-a omorat familia, dupa care a mers la Politie si s-a predat. Si-a ucis sotia de 42 de ani si cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani. Totul s-a intamplat azi-noapte, cand cei trei...

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Surse judiciare au precizat ca, marți, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Brasov s-a prezentat un barbat de 43 The post Crima ingrozitoare…

- Un barbat de 43 de ani din Brașov și-a ucis soția și cei doi copii, apoi s-a predat la poliție. Soția acestuia, in varsta de 42 ani, și copiii, o fata in varsta de 18 ani și un baiat de 13 ani, au fost gasiți fara suflare. Conform unor surse apropiate anchetei, barbatul a ...

- Un barbat de 43 de ani din Brașov și-a ucis nevasta și cei doi copii, iar apoi s-a predat la poliție. Conform primelor informații, sotia acestuia, în varsta de 42 ani, și copiii, in varsta de 18 ani si 13 ani, au fost gasiți fara suflare. Polițiștii…

- Crima terifianta, marți dupa-amiaza! Un barbat și-a omorat cei doi copii și soția, dupa care s-a predat la poliție. Triplul asasinat a avut loc... The post Crima terifianta! Un barbat și-a ucis soția și cei doi copii, apoi s-a predat la poliție appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat și-a omorât soția în vârsta de 42 de ani și pe cei doi copii, o fata de 18 ani și un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Poliție, în Brașov. Potrivit unor surse din cadrul Poliției, la sediul IPJ Brașov s-a prezentat un barbat de 43 ani care a afirmat ca și-a omorât…

- Un barbat din Brasov, suspectat ca si-a ucis sotia si copiii, o fata si un baiat de 13, respectiv 18 ani, este cercetat de politisti. Din primele informatii, se pare ca dupa comiterea faptei, suspectul s-ar fi predat politistilor. Un barbat din Brasov este suspectat ca si-a ucis sotia si copiii, fara…

- Potrivit celor mai noi informații, criminalul care a luat viața copiilor și mamei acestora se numește Florin Mircea Buliga. El era administratorul unei firme din Brașov, conform B1. Știre in curs de actualizare. The post Crima in Brasov: si-a ucis sotia si copiii! S-a aflat cine este criminalul appeared…

- Polițiștii de la IPJ Brașov au ramas siderați in momentul in care un barbat a intrat in secția de poliția și s-a autodenunțat. Acesta a susținut ca și-ar fi ucis soția și cei doi copii.

- Inca o crima socheaza Romania: o femeie si cei doi copii ai sai au murit in conditii infioratoare, rapusi, aparent, de capul familiei. Oamenii legii au fost alertati de barbat din Brasov care, conform Antena 3, ar fi mers la Politie spunand ca si-a ucis sotia, fiica si baiatul. Politistii s-au indreptat…

- Potrivit unor surse din cadrul Politiei, la sediul IPJ Brasov s-a prezentat un barbat de 43 ani care a afirmat ca si-a omorat sotia si cei doi copii. "In urma primelor verificari, acest lucru se confirma: sotia acestuia, in varsta de 42 ani, copiii, in varsta de 18 ani (fata) si 13 ani (baiat)", au…

- Un barbat din Brasov si a omorat sotia in varsta de 42 de ani si cei doi copii, o fiica de 18 ani si un baiat de 13 ani.El a mers apoi la politie unde si a recunoscut fapta. Barbatul in varsta de 43 de ani este cercetat acum pentru omor.Deocamdata nu se cunoaste motivele multiplei crime. Barbatul este…

- Un barbat s-a autodenunțat la poliție, dupa ce și-ar fi ucis soția și cei doi copii. La sediul IPJ Brașov s-a prezentat, marți, un barbat, in varsta de 43 ani, care a afirmat ca și-a omorat soția și cei doi copii.

- Tragedie uriasa la Brasov. In urma cu cateva momente, un barbat s-a prezentat la IPJ Brasov, plin de sange si a spus ca si-a omorat sotia si pe cei doi copii. Nenorocirea s-a petrecut pe strada...

- Un barbat și-a ucis soția, in varsta de 42 de ani, și copiii: o adolescenta de 18 ani și un baiat de 13 ani. El a mers apoi la poliție unde și-a recunoscut fapta. In urma verificarilor, autoritațile au confirmat spusele barbatului. In momentul de fața, criminaliștii fac verificari in legatura cu producerea…

- Crima multipla la Brașov. Un barbat de 43 de ani și-a omorat soția și cei doi copii, dupa care s-a predat la poliție, scrie Digi24.ro.Un barbat și-a ucis soția, in varsta de 42 de ani, și copiii: o adolescenta de 18 ani și un baiat de 12 ani.

- O crima șocanta s-a petrecut astazi la Brașov. Un barbat și-a ucis soția și cei doi copii, dupa care s-a predat poliției, anunța Antena3. Momentan nu se cunosc motivele pentru care barbatul a recurs la acest gest.- in curs de actualizare

- Un barbat s-a autodenunțat la poliție, dupa ce și-ar fi ucis soția și cei doi copii. La sediul IPJ Brașov s-a prezentat, marți, un barbat, in varsta de 43 ani, care a afirmat ca și-a omorat soția și cei doi copii. In urma primelor verificari, acest lucru se confirma. Barbatul, care este kinetoterapeut,…

- Un clujean este cercetat de polițiști, dupa ce a accidentat mortal un pieton pe raza județului Brașov, joi seara, pe raza localitații Bunești.Conform oamenilor legii, conducatorul unui autoturism – un barbat în vârsta de 44 de ani din municipiul Dej, județul Cluj,…

- Un pieton a fost accidentat mortal joi seara, in jurul orei 20:00, pe DN13, pe raza localitații Bunești din județul Brașov, de un autoturism condus de un barbat din Dej, județul Cluj. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism – un barbat in varsta de 44 de ani din municipiul Dej, județul…

- In perioada 16.03.2018 21.03.2018 se va desfasura un transport cu depasiri agabaritice pe traseul : CONSTANTA POARTA 7 ndash; A4 ndash; DN3 ndash; MURFATLAR ndash; DN22C ndash; DJ224 ndash; TORTOMAN ndash; DN2A ndash; GIURGENI ndash; TANDAREI ndash; DN21A ndash; BARAGANUL ndash; DN21 ndash; SLOBOZIA…

- Un barbat de 51 de ani din judetul Vaslui a fost arestat preventiv duminica, 11 martie, fiind acuzat ca si-a ucis sotia. Crima a avut loc la scurt timp dupa ce un echipaj de politie a fost la locuinta celor doi pentru a aplana un scandal sesizat la 112 de mama agresorului.

- Un barbat de aproximativ 70 de ani a fost gasit carbonizat, luni, in timpul interventiei pompierilor militari de stingere a unui incendiu declansat la o sura din Satu Nou - comuna Halchiu, a informat...

- Clipe de cosmar pentru un barbat in varsta de 75 de ani. A fost amenintat ca va fi batut de catre doi necunoscuti care i-au patruns in locuinta. Incidentul s-a produs ieri, dimineata, in jurul orei 3:00 in localitatea Gribova, din raionul Drochia, scrie canal3.md.

- Crima oribila intr-un oras din Germania. Un barbat in varsta de 41 de ani si-a ucis sotia in varsta de 31 de ani cu mai multe lovituri de cutit, apoi a intrat live pe Facebook pentru a-si anunta prietenii ce a facut.

- Un „copil unicorn” s-a nascut in Filipine, informeaza dailymail.co.uk. Nhel Jhon Prado sufera de encefalocel, o malformație pe care medicii nu au descoperit-o in timp ce se afla in pantecul mamei sale. Parinții copilului așteapta ca acesta sa fie operat pentru a i se salva viața, insa intervenția a…

- Tragedia s-a petrecut in localitatea galateana Pechea, in seara de miercuri. Trupul macelarit si fara viata al victimei in varsta de 34 de ani a fost gasit de-abia a doua zi, de dimineata, intr-un sant. Criminalul in varsta de 40 de ani a fost retinut si va fi dus la arestare.

- Tragedia s-a petrecut in localitatea galateana Pechea, in seara de miercuri. Trupul macelarit si fara viata al victimei in varsta de 34 de ani a fost gasit de-abia a doua zi, de dimineata, intr-un sant. Criminalul in varsta de 40 de ani a fost retinut si va fi dus la arestare.

- Peste 400 de civili, intre care o suta de copii, au fost ucisi in ultimele cinci zile in provincia siriana Ghouta de Est, bombardata intens de fortele regimului de la Damasc. Va avertizam, sunt imagini care va pot afecta emotional!400.

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , v-a dezvaluit, in exclusivitate, anul trecut, ca Spitalul Fundeni este acuzat de rudele unor pacienti morti ca a ascuns cauza reala a unor decese - care ar fi avut loc din pricina infectiilor contractate in unitatea medicala, nu din cauzele trecute, oficial,…

- Cruzimea unor oameni duce la fapte de neinteles. Mai multe animale au fost gasite ucise pe strada Independentei din Capitala.Potrivit oamenilor, animalele au fost descoperite in fata unui bloc de locuit. Acestea aveau rani in regiunea gatului si erau impachetate in pungi din plastic.

- Scene socante intr-un supermarket din Craiova au fost inregistrate de camerele de supraveghere. Vanzatoarea magazinului a trecut prin clipe de cosmar dupa ce un hot minor a amenintat ca o loveste cu o sticla in cap.

- Actrita Paula Ionescu a murit la varsta de 73 de ani. Ea a fost una dintre cele mai indragite actrite ale teatrului din Brasov. Artista va fi inmormantata la Bucuresti, potrivit antena3.ro.Paula Ionescu s a nascut in 12 iulie 1945 si a murit duminica, 11 februarie 2018, la varsta de 73 de ani. Anuntul…

- Crima in Buzau comisa de un barbat drogat. Un barbat a fost injunghiat mortal de catre nepotul sau, un tanar de 23 de ani, cunoscut drept consumator de etnobotanice. Sotia victimei a ajuns si ea la spital, dupa ce a fost batuta de agresor. Criminalul a fost prins si retinut. Articolul Si-a injunghiat…

- Tatal in virsta de 28 de ani și fiul acestuia in varsta de 3 ani au fost internați de urgența in spital dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc in ieri in localitatea Pohrebea, raionul Dubasari.

- Un apel la 112 a anuntat crima dintr-o locuinta din Brasov. Politistii au mers la locul indicat si au descoperit cadavrul unui tanar. Potrivit unor inforamtii care circula pe retelele de socializare, se pare ca tanarul a fost injunghiat chiar de catre fratele sau Anchetatorii au refuzat sa…

- Trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, Niculae Nichifor, din satul Ciocarlia, a fost condamnat, ieri, la 22 de ani de inchisoare, pentru omor calificat. Decizia nu este definitiva, aceasta putand fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Conform magistratilor, la…

- Politia din Hong Kong a arestat duminica un barbat sud-coreean suspectat de uciderea sotiei sale si a fiului lor in varsta de sapte ani, intr-o camera a hotelului de cinci stele Ritz-Carlton, transmit Reuters si AFP.

- Un barbat a fost arestat, sambata, de catre magistratii Tribunalului Caras-Severin dupa ce a ucis, in 2002, baietelul abia nascut de sotia sa, situatia repetandu-se si in 2015, cand femeia a nascut o fetita. Acesta a ingropat trupurile nou-nascutilor sub o stanca, la circa 200 metri de casa.

- Pe 29.12.2017 a fost publicat pe pagina web a Ministerului Afacerilor Interne, in secțiunea Informații publice – transparența decizionala, proiectul Ordonanței de Urgența a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Mai multe informații despre…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se aflau cinci persoane. In urma accidentului, si-a pierdut viata un barbat de 32 de ani, iar o alta persoana a fost ranita si transportata la spital. La fata…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din Scobinti, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat sotia in varsta de 33 de ani si si-a obligat baiatul de 15 ani sa o ingroape in apropierea casei, noteaza Agerpres. Surse din randul anchetatorilor sustin ca au descoperit cadavrul pe 1 ...

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din Scobinti, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat sotia in varsta de 33 de ani si si-a obligat baiatul de 15 ani sa o ingroape in apropiere de casa. Surse din randul anchetatorilor sustin ca au descoperit cadavrul pe 1 ianuarie 2018, dupa…

- Steven Seiler in varsta de 60 de ani este un barbat din Chicago a picat in patima bauturii și a uitat de existența soției sale. Acesta a descoperit dupa mai bine de o luna, ca femeia era moarta. Potrivit Mirror, acesta a aflat de moartea femeii in varsta de 58 de ani abia cand proprietarul cladirii…