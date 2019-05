Barbatul din oraselul Ratto Dhero si-a strangulat sotia pe care o suspecta ca l-a inselat, apoi i-a spanzurat trupul de un copac, pentru a face ca moartea ei sa para o sinucidere, a precizat reprezentantul politiei Waheed Mangi.



Situat in provincia Sindh, Ratto Dhero este un oras mic in care circa 800 de locuitori, majoritatea copii, au fost descoperiti ca fiind seropozitivi in ultimele doua luni.



Barbatul si-a ucis sotia de 32 de ani pentru ca era convins ca infectarea cu HIV s-a produs pentru ca ea l-a inselat, a subliniat un alt reprezentant al politiei, Irfan Baloch.



Autoritatile…