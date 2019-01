Stiri pe aceeasi tema

- O fetița s-a nascut cu șase degete la fiecare mana și fiecare picior, iar mama i-a taiat degetele in plus cu o secera. Bebelușul a murit cateva ore mai tarziu. Tragedia s-a petrecut in India, iar mama nu a fost arestata. Femeia a procedat așa intrucat credea ca daca fetița ei va crește cu cate șase…

- Cabral și partenera sa de viața au ales numele pentru fiica lor nou-nascuta. Aceasta a primit un nume cu totul special. Cabral și soția sa, Andreea Ibacka, au devenit parinți de fetița in urma cu ceva timp. Bebelușul este primul copil al blondei cu soțul ei, Cabral. Prezentatorul de televiziune mai…

- Ele sunt mamicile celebre ale anului Adela Popescu Vedeta a adus pe lume cel de-al doilea copil pe care il are cu Radu Valcan. Dupa un travaliu care a durat cinci ore, vedeta a nascut la o maternitate din Bucuresti, aducand pe lume un fratior pentru Alexandru. Bebelusul a avut la nastere 3.420 kilograme…

- Sorin Brotnei, fostul component al trupei Akcent, a devenit tata. Soția acestuia, Ramona, a nascut noaptea trecuta o fetița perfect sanatoasa. Sorin Brotnei a devenit tatic pentru prima oara. Artistul este in culmea fericirii și nu a rezistat tentației de a-și prezenta fetița intregii lumi. La cateva…

- Un britanic care a murit de rabie dupa ce a fost mușcat de o pisica in Maroc, le-a cerut cu ultimele puteri rudelor sale, sa aiba grija de familia sa. Barbatul a murit dupa ce medicii de la spitalele la care a fost i-au spus sa foloseasca crema anti-mancarime pentru a scapa de durerile pe care le avea,…

- Sotia pilotului Florin Rotaru nu a avut inca puterea sa-i spuna baietelului de doar trei ani ca tatal lui a murit. In fiecare zi, David intreaba cand va veni acasa tatal sau. Cu lacrimi in ochi, mama baiaetelului ii spune ca tatal sau este la Vaslui, la bunica sa. La inceputul lunii iulie,…