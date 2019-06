Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a incercat sa se sinucida in gara din Vaslui, in același loc in care in urma cu o luna, o femeie și-a gasit sfarșitul. Aceasta tocmai iși gasise fiul spanzurat și a sarit de pe pasarela, murind la impactul cu solul. La fel s-a gandit sa-și curme viața și barbatul de 40 de ani, dar a supraviețuit…

- Un tanar din județul Sibiu care lucra ca ingrijitor de animale in Totoi a fost reținut de poliție, dupa ce și-a amenințat cu moartea angajatorii și apoi cu un topor pe localnicii care le venisera in ajutor. A incercat sa fuga pe un camp, insa a fost prins de jandarmi. Potrivit IPJ Alba, joi seara, […]…

- 36 de județe sunt, începând cu ora 10.00, sub avertizare cod galben de ploi puternice, furtuna și caderi de grindina. Avertizarea meteo este valabila pâna vineri la ora 22.00. Meteorologii avertizeaza ca începând de vineri, ora 10.00, pâna la ora…

- Elevii școlii din Timișoara au participat la Cupa Tymbark și, dupa ce au cucerit locul I in faza zonala, unde au invins echipe din județele Alba, Arad, Caraș- Severin, Hunedoara și Mehedinți, la etapa naționala, desfașurata in perioada 24-26 mai, in județul Constanța, au ocupat primul loc. La…

- Un individ care a incercat sa jefuiasca anul trecut o banca din Cluj a fost prins de polițiști la un an de la tentativa de jaf. Suspectul este un italian care era cautat cu un mandat de arestare european și de autoritațile din țara de origine, pentru talharie, și a fost depistat in localitatea Florești.…

- "Spre deosebire de dezbaterile de la noi, acolo au incercat sa mimeze macar preocuparea pentru chestiuni mai concrete: taxe, impozite, situatia migrantilor", a spus Adrian Ursu, la Antena 3. "Domnul Timmermans, foarte iscusit" "Este un soi de program de guvernare pe care si l-a prezentat…

- Ministerul Apelor și Padurilor, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva și Asociația Tașuleasa Social au semnat, la Bistrița, Acordul de Parteneriat pentru realizarea proiectului Via Transilvanica. Obiectivul principal al acestui Acord de parteneriat vizeaza realizarea unui traseu tematic,…

- La perchezițiile din locuința lui Ovidiu Anghelidi, suspectul din cazul amenințarii cu bomba de la hotelul Sheraton din Capitala, anchetatorii DIICOT și SRI au gasit ingrediente pentru fabricata unei bombe, au declarat surse judiciare pentru G4media.ro. Denumirile substanțelor chimice nu vor fi insa…