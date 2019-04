Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta intamplare halucinanta s-a petrecut in China, in orașul Foshan, atunci cand un om, supranumit Ding, și-a lasat fiica de 2 ani in restaurant pe motiv ca nu avea bani sa plateasca consumația, scrie a1.ro. Dupa ce a termimat de mancat, barbatul și-a dat seama ca ii lipsește un yuan pentru a…

Un clujean a fost retinut, pentru 24 de ore, de catre politisti, dupa un scandal iscat intr-un restaurant.

- Antonia si Alex Velea formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Cei doi au impreuna doi baieti si o relatie asa cum si-au dorit. Chiar daca fetita artistei locuieste in Italia cu tatal ei, Vincenzo Castellano, acestia merg impreuna la Maya, ori de cate ori timpul le permite. Recent, interpretul…

- Viteza a distrus o familie din Sighisoara. O tanara de 18 ani si tatal ei au murit pe loc intr-un impact devastator, dupa ce barbatul a ratat o curba. Sora fetei si mama lor au fost ranite. Familia se intorcea din Cluj Napoca, unde adolescenta care a pierit se pregatea sa dea la facultate.

- Teo Trandafir și Maia, fiica sa adoptiva, au o relație stransa, solida, cele doua reușind sa se ințeleaga de minune. Teo o sprijina pe Maia in toate alegerile pe care le face și cu toate ca și-ar fi dorit ca aceasta sa-i calce pe urme și sa urmeze o cariera in televiziune, iata ca Maia are alte planuri.…

- Gigi Becali a anunțat ca daca va fi obligat de UEFA sa-și faca echipa de fotbal feminin va accepta, insa recunoaște ca nu se va interesa prea mult de soarta acesteia. „Ce sa caut eu la un meci de fotbal feminin? Sa spunem ca s-ar putea sa fie obligatoriu, deși e absurd. Eu o sa fac o echipa in Divizia…