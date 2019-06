Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Thailanda a fost arestat dupa ce și-a impins soția insarcinata de pe o stanca. Wang Nan, in varsta de 32 de ani, și bebelușul ei au suprabviețuit dupa ce femeia a cazut de la o inalțime de 34 de metri. In urma cazaturii, femeia a suferit leziuni la brațe, clavicula și picioare. Cazatura…

- "Soția mea avea bilet la tribuna, dar a venit in peluza pentru ca era soare și cald. Cand am vazut ca suporterul a intrat in teren și au izbucnit .... The post O mama insarcinata si cu copilul in brate, gazata de jandarmi appeared first on Renasterea banateana .

- Veste mare in lumea sporturilor de contact din Romania! Cel mai dur luptator din tara se pregateste sa devina tatic pentru a doua oara. Paparazzii Spynews.ro au imagini exclusive cu sotia acestuia insarcinata.

- Sapte frati, cu vârste între 1 si 15 ani, din localitatea Vladeni, au fost transportati la Spitalul de Pediatrie Sfânta Maria din Iasi, dupa ce ar fi consumat bauturi energizante.

- Un barbat din Alba a fost condamnat la 1 an si 6 luni de inchisoare, dupa ce a baut o bere. Individul era client fidel al barului in care a avut loc incidentul. In spatele deciziei judecatorilor de afla o poveste incredibila!

- Un fost invatator si-a omorat vecinul. Motivul este halucinant. Gainile victimei ii distrugeau gradina. Sotia barbatului atacat a vazut intreaga scena si a sunat dupa ajutor. Agresorul a fost retinut pentru omor.

- Un caz neobișnuit din Marea Britanie a atras atenția presei internaționale. Mai exact, este vorba despre un barbat care ar putea sa primeasca odin judecatoresc sa nu mai intrețina relații intime cu soția lui, deși sunt casatoriți de 20 de ani.