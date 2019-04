Stiri pe aceeasi tema

- Un accident soldat cu ranirea unui barbat in varsta de 50 de ani s-a produs in jurul orei 9:40 intr-o parcare din Filipestii de Padure. Victima se afla langa masina in momentul in care a fost lovit de un sofer neatent. Acesta din urma se afla in stare de soc. La fata locului s-au deplasat echipaje medicale…

- Sfarșit infiorator pentru un barbat de 58 de ani din Dambovița. Cazut in mijlocul drumului, omul a fost calcat de doua mașini. Șoferii susțin ca nu l-au vazut și nu au putut evita tragedia.

- Un barbat de 41 de ani, din Rm. Sarat, ar fi ales sa-și puna capat zilelor intr-un mod cumplit. Azi, noapte, in jurul orei 3.00, acesta a ieșit din casa unde locuia cu concubina sa, s-a urcat in mașina, s-a incuiat in interior și și-a dat foc. Apelul la SNAU 112 ar fi fost efectuat de […] Articolul…

- Doua persoane au murit in urma unui accident produs, marți, in localitatea Sfintești, din județul Teleorman. Mașina, condusa de un barbat cu probleme cardiace, a izbit un cap de pod și a fost cuprinsa de un incendiu care a distrus-o complet, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- Un barbat cu handicap locomotor a fost umilit de angajatii unei firme care administreaza parcarile unui mare lant de magazine. A fost amendat pentru ca si-ar fi lasat masina intr-un spatiu care nu era destinat parcarii, desi niciun semn de circulatie nu interzicea acest lucru.

- Polițiștii clujeni cerceteaza acum un barbat, din Cluj-Napoca, dupa ce acesta a fost depistat in trafic la volanul unui autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat.Astfel, la data de 14 februarie a.c., in jurul orei 15.40, politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au depistat un barbat de 36 de…

- Un sofer in varsta de 30 de ani a fost retinut de autoritati dupa și-a lovit intenționat soacra cu mașina. El urmeaza sa fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva. Intre cei doi exista un conflict mai vechi.

- Drumul spre un priveghi s-a terminat prost pentru un barbat din Targoviște. Plecat „cu lumanarea” la biserica, a fost calcat cu mașina de un șofer baut. Victima a murit, insa reacția vinovatului este una deloc proporționala cu gravitatea incidentului.