Un bărbat și-a amenințat fosta concubină și pe mama acesteia că le dă foc Un barbat de 32 de ani, din comuna Rachitova, a fost retinut miercuri de politistii hunedoreni dupa ce s-a dus la domiciliul fostei concubine cu o sticla de benzina si i-a spus ca-i va da foc, fara sa tina cont ca impotriva sa exista un ordin de protectie emis de Judecatoria Hateg, informeaza Agerpres. Citește și: Un șofer de microbuz care ii transporta pe elevi a fost prins baut la volan: polițiștii i-au facut dosar penal Barbatul a fost reclamat de fosta sa concubina, o tanara de 24 de ani, din comuna Rachitova. Ea a solicitat sprijinul politistilor dupa ce barbatul a venit la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

