- Un britanic de 29 de ani care sufera de o boala misterioasa care i-a determinat pe medici sa-l bage in coma indusa a descoperit dupa trei luni ca iubita lui era insarcinata și aștepta sa se trezeasca pentru a-i da vestea. Joseph Cullen s-a trezit din coma indusa dupa trei luni și a gasit-o langa el…

- Tudor abia sosise in Marea Britanie ca a și ajuns dupa gratii. Tanarului de 20 de ani i-a venit o idee nastrușnica, dar care nu a trecut neobservata de autoritați. Leonard Valter Tudor a ajuns vineri, 7...

- O tanara care nu știa ca este insarcinata a nascut singura un bebeluș, in baia propriei locuințe, intr-o noapte. Atat ea, cat și fetița sunt sanatoase. Stacey Porter, in varsta de 20 de ani, a devenit mamica unei fetițe in cel mai inedit mod. Aceasta a nascut pe podeaua baii din locuința sa. Femeia…

- Bulgaria este tara europeana cea mai marcata de inegalitati, potrivit Eurostat. Oficiul european pentru statistica masoara pentru fiecare tara un coeficient Gini, un indice pe o scara de la 0 la 100, care evalueaza inegalitatile in materie de venituri. Cu cat este mai ridicat, cu atat inegalitatile…

- Doi tineri, aflați cel mai probabil sub influența drogurului „zombie”, au fost filmați in timp ce stateau agațați de un gard. Aceștia nu puteau sta nici in picioare și nici vorbi, ca și cum ar fi in transa. Un localnic din Arad i-a filmat pe cei doi tineri care agonizau in apropierea Pieței Catedralei.…

- România și Bulgaria sunt țarile din Uniunea Europeana cu cel mai mare procent - peste 31 la suta - al fetelor care studiaza în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. Aceasta, în condițiile în care la nivelul Uniunii Europene fetele reprezinta, în medie,…