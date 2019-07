Un bărbat s-a sinucis din cauza singurătății: „Era muncitor, dar asta l-a doborât” Un barbat in varsta de 42 de ani din Jibou, județul Salaj, a decis ieri sa-și puna capat zilelor. Laurențiu M. s-a intors acasa de la munca pentru masa de pranz, dar s-a urcat pe blocul cu patru etaje de pe strada Garoafelor și s-a aruncat de acolo, a anunțat sportulsalajean.ro. Barbatul n-a fost niciodata insurat și n-a avut copii. A lucrat tot timpul, fiind un constructor apreciat. Mai mult, el și-a facut o afacere in acest domeniu. Locuia impreuna cu sora sa. In urma cu trei ani, barbatul a cazut de la inalțime și a suferit rani grave. Doctorii l-au salvat și el a continuat sa lucreze in construcții.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep o va avea ca adversara in optimile de finala ale turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, pe tanara jucatoare americana Cori Gauff (15 ani), revelatia actualei editii a competitiei londoneze. Un adevarat copil-minune al tenisului feminin mondial. Alți copii…

- Sindicatul Dicasterial spune, dupa ce s-a sinucis o grefiera din Iași, ca angajații din sistem cedeaza stresului pentru ca tolereaza abuzurile și presiunea la care sunt supuși și continua sa efectueze atribuțiile magistraților, lucrand nelegal peste 8 ore de munca zilnic, relateaza Mediafax.„O…

- Conform datelor centralizate, cele mai multe posturi vacante sunt oferite pentru: agent de securitate (2.935), lucrator comercial (1.260), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1.124), paznic (880), muncitor necalificat in industria confectiilor (863), muncitor necalificat la demolarea…

- *** SC AVRIL SRL angajeaza buldoexcavatorist. Se ofera pachet salarial atractiv. Relatii la telefon 0744 533251 *** S.C. BRENA INTER TRANS S.R.L. angajeaza soferi profesionisti, categoria C+E. Relatii la telefon: 0749 401287 *** Societate Comerciala angajeaza TAMPLARI. Relatii la telefon 0733 414299.…

- Multi oameni considera ca sufera de stres din cauza relatiilor dificile cu persoanele din jur, cu cei din familie, cu prietenii, colegii sau diferite cunostinte. Totusi majoritatea dintre ei nu stau foarte mult acasa sau in compania prietenilor, ei petrec foarte mult timp din viata la locul de munca.…

- O familie din localitatea Todiresti a fost evacuata de pompieri, dupa ce casa in care locuia a fost inundata in urma precipitatiilor abundente inregistrate in zona. De asemenea, potrivit unei informari transmise de Institutia Prefectului Vaslui, in localitatea Huc s-a intervenit pentru…

- Hotelierii de pe litoral sustin ca majoritatea problemelor din turism au fost rezolvate in ultimii ani, dar spun ca cele mai mari, respectiv lipsa fortei de munca si birocratia, nu au fost solutionate, astfel ca Romania pierde aproximativ cinci miliarde de euro.

- Cel puțin 21 de elevi și-au pus capat zilelor in ultima saptamana, in India, dupa ce au aflat ca nu au luat note de trecere la niște examene importante. In realitate, a existat o problema la sistemul de...