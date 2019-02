Stiri pe aceeasi tema

- GHINION… Asta-noapte, un barbat in varsta de 65 de ani, Dumitru Turcanu, din comuna Voinesti, a fost descoperit decedat in locuinta, de catre sotia sa, care fusese plecata la niste rude. Aceasta a sunat Ambulanta, insa echipajul, chiar daca a venit foarte repede, nu a mai putut face nimic pentru salvarea…

- Hannah Donaghue este o tanara in varsta de 29 de ani, din Northampton, Marea Britanie, care a fost la o petrecere in care l-a intalnit pe Ben Fagan, in varsta de 30 de ani. Cei doi nu avusesera...

- Imagini infioratoare in Parcul Herastrau, dupa ce un barbat s-a inecat in apele lacului. Anchetatorii iau in calcul varianta unei sinucideri pentru ca omul ar fi lasat un bilet de adio arata primele indicii...

- Ieri, in jurul orei 13.40, politistii Biroului Rutier Dej au depistat un barbat de 44 de ani, din municipiul Dej, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe strada Somcutului, fara a avea permis de conducere. In urma controlului documentelor prezentate de catre barbat, politistii au stabilit…

- Un șofer din Marea Britanie a incercat sa-și transforme mașina sa, un Renault Megane - in valoare de aproximativ 1.000 de lire sterline (1.156 euro), intr-un autoturism de lux, mai precis Mercedes.

- Un barbat este dat in urmarire in Marea Britanie, dupa ce a intrat inarmat cu un topor intr-un magazin al cunoscutului lanț de supermarketuri Tesco și a fugarit 10 clienți și angajați.

- Doua persoane au fost arestate in ancheta privind dronele care au perturbat traficul pe aeroportul Gatwick din Londra. Dupa 3 zile in care zborurile au fost anulate sau au avut mari intarzieri, programul a revenit la normal.

- Un tanar din Marea Britanie umbla pe strada fiind acaparat de telefonul pe care-l ținea in mana, fara sa mai fie atent la ce se intampla in jurul lui.Tanarul a ajuns sa cada intr-un canal cu apa din cauza neatenției, scrie antena3.ro.