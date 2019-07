Un bărbat s-a electrocutat la pescuit. Arsuri pe 90% din corp Un barbat din Caracal s-a electrocutat grav in timp ce se afla la pescuit pe o balta. Un echipaj de ambulanța a intervenit imediat pentru acordarea primului ajutor medical. In urma accidentului acesta a suferit arsuri pe aproximativ 90% din suprafața corpului. Barbatul a fost preluat și transportat in stare de conștiența de urgența la spital. Momentan nu se cunosc imprejurarile in urma carora barbatul s-a electrocutat. Poliția face cercetari in acest caz. Vezi și: CCR, decizie privind amnistia și grațierea. Bolcaș: Vorbim despre incalcarea dreptului oamenilor la speranța Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

