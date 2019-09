Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 32 de ani a fost retinut pe aeroportul international Indira Gandhi din New Delhi dupa ce a incercat sa ajunga la New York deghizat intr-un barbat cu cateva zeci de ani mai in varsta.

- Un tanar indian s-a deghizat intr-un batran de 81 de ani și a incercat sa se urce la bordul unul avion care pleca din New Delhi catre New York, transmite metro.co.uk. Jay Patel (32 de ani) purta o deghizare complicata cu o tunica alba, un turban, o barba alba falsa și un carucior cu utile, alaturi de…

- Un barbat in varsta de 32 de ani a fost arestat pe aeroportul Indira Gandhi din New Delhi, pentru ca a incercat sa se imbarce intr-un avion cu destinația SUA cu un pașaport fals. Ca sa corespunda datelor din pașaport, el a trebuit sa se deghizeze și sa arate ca un batran de 81 de ani, fiindca in act…

- Samuel Sabatino, in varsta de 82 de ani, a fost arestat zilele trecute in New York, fiind acuzat ca a comis mai multe jafuri in urma carora a furat bijuterii și bunuri in valoare de 400.000 de dolari din apartamente de lux. In ultimii cinci ani el a comis cel puțin 10 jafuri in urma carora a furat bunuri…

- Batran talharit intr-un autobuz din Pitești. Ieri dupa-amiaza (13 august), polițiștii Serviciului Rutier Argeș au fost sesizați cu privire la faptul ca unui barbat i-a fost sustrasa o suma de bani din buzunar, in timp ce se afla intr-un autobuz din Pitești. Polițiștii au oprit autobuzul in cauza și…

- Politistii au identificat o femeie de 32 de ani, din localitatea Cristoleț, județul Salaj, care a sustras din casa unui barbat suma de 500 lei. Ieri, 31 iulie a.c., un barbat de 70 de ani, a sesizat politia ca in cursul zilei i-a fost furata suma de 500 lei, din interiorul locuinței din…

- Un barbat in varsta de 50 ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, in timp ce conducea autovehiculul pe strada Alexandru Bogza, din localitatea de domiciliu, ajuns la intersecția cu str. Viitorului, a efectuat semnalul regulamentar de schimbare a direcției de mers spre dreapta moment in care l-a surprins…

- Reținut pentru lovire Polițiștii Secției numarul 7 Poliție Rurala Sebeș l-au reținut pe un barbat care, marți dupa-amiaza, a agresat fizic un alt barbat . Va fi prezentat in fața magistraților. La data de 16 iulie 2019, polițiștii Secției numarul 7 Poliție Rurala Sebeș au luat masura reținerii,…