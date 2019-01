Stiri pe aceeasi tema

- Politistii clujeni cerceteaza doi tineri din comuna Sacuieu, judetul Cluj, pentru comiterea de infractiuni la regimul rutier.Astfel, la data de 15 ianuarie a.c., in jurul orei 19.30, politistii Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au depistat un barbat, de 18 ani, din comuna Sacuieu, judetul Cluj, in…

- În data de 08 ianuarie a.c. poliitii lau depistat pe raza localitii Tudor Vladimirescu pe un brilean în timp ce conducea un vehicul sub influena alcoolului.În cursul zilei de ieri în jurul orei 1940 poliiti din cadrul Seciei 2 Poliie Rural Brila lau oprit în trafic pentru co...

- Azi-dimineața., in jurul orei 2,00, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Brașov au depistat in trafic un barbat in varsta de 41 ani, din Brașov, care a condus un autoturism pe str. Zizinului din municipiu, in timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice. La testarea conducatorului auto din…

- Acesta s-a ales cu un dosar penal pentru infractiunea de conducere fara permis de conducere. „La data de 16 decembrie, politistii Sectiei 4 Rurala Miroslava au oprit pentru control, pe o strada din comuna Miroslava un autoturism condus de catre un tanar de 18 ani, din comuna Madarjac. In urma verificarilor…

- La data de 15 noiembrie 2018, in jurul orei 12.50, politistii Postului de Politie Bistra, in timp ce actionau pe raza localitatii Hurdicesti, l-au identificat pe un barbat de 60 de ani, din comuna Bistra, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…

- Un barbat de 32 de ani, din Radauți, are dosar penal, dupa ce a fost prins de polițiști conducand o mașina, deși nu deține permis pentru nici o categorie auto. El a fost depistat in trafic, ieri, pe strada Vanatorilor din Radauți. Tot ieri, polițiștii au intocmit dosar penal și pe numele unui barbat…

- Un barbat a fost incarcerat in Penitenciarul Poarta Alba pentru savarsirea infractiunilor de furt si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Potrivit IPJ Constanta, la data de 1 noiembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Politie au depistat un barbat, in varsta de 40 de ani, din Constanta,…

- Politistii Sectiei 2 Politie Cluj-Napoca cerceteaza un barbat, de 33 de ani, din comuna Caianu, judetul Cluj, pentru conducere fara permis.”La data de 30 octombrie a.c., în jurul orei 02.20, politistii Sectiei 2 Politie Cluj- Napoca au depistat un barbat, de 33 de ani,…