- Politiștii de frontiera din Brinza au documentat un cetațean moldovean care a neglijat regulile de aflare in zona de frontiera si a sfidat legislatia nationala privind interdictia oricarui tip de pescuit pe lacul Beleu, aflat sub protecția rezervatiei de stat „Prutul de Jos”. Tinarul de 27 de ani, locuitor…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus, la data de 17 ianuarie 2018, retinerea pentru 24 de ore inculpatului CADIR TENOR, in varsta de 52 de ani, din comuna Tuzla, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, prevazuta de art.291 Cod penal. Potrivit compartimentului…

- Actiunile pentru combaterea contrabandei cu tutun continua. Ieri, 17 ianuarie, politistii din Sighetu Marmatiei au actionat in Piata Agroalimentara, unde au prins in flagrant o femeie care comercializa tigari de contrabanda. Au fost confiscate 362 de pachete. In cursul zilei de ieri politistii din Sighetu…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au desfasurat activitati de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, la nivelul intregului judet. Astfel, politistii au constatat patru infractiuni la regimul circulatiei si au intocmit trei dosare penale care au vizat conducerea…

- Un politist a fost prins in flagrant in timp ce ii oferea unei parti vatamate dintr-un dosar pe care il avea in lucru suma de 2.500 de lei pentru a-si retrage plangerea formulata impotriva unui agresor. Pentru intermedierea impacarii, politstul si-ar fi oprit 600 de lei.

- In urma cercetarilor polițiștilor clujeni, un barbat a fost reținut dupa ce a furat din doua spitale din Cluj. Din cercetari a rezultat ca, la data de 27 decembrie 2017, un barbat, de 30 de ani, din Ocna Mureș, județul Alba, ar fi patruns in doua unitați medicale de pe raza municipiului Cluj-Napoca…

- In cadrul activitatilor desfasurate pentru prevenirea accidentelor de circulatie, politisti din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Sarat au depistat pe raza de competenta un barbat in varsta de 41 de ani, aflat la volanul unui autoturism si care prezenta halena alcoolica. In urma testarii cu aparatul…

- Doua infracțiuni dintr-o lovitura pentru un barbat de 49 de ani. El este cercetat penal dupa ce a fost prins de polițiști ca șofa intr-o localitate din județul Timiș, fara a avea permis de conducere, un autoturism care avea montate placuțe cu numere de inmatriculare false.

- Politistii din Seini au identificat un barbat care a patruns de mai multe ori intr-o societate comerciala de unde a sustras motorina. In urma activitatilor de investigare si documentare efectuate, politistii din Seini au identificat un barbat in varsta de 48 de ani, din oras, banuit ca ar fi sustras…

- Politistii au prins in flagrant un sighetean care incerca sa vanda ilegal artificii. In aceasta perioada oamenii legii desfasoara actiuni ample de verificare avandu-se in vedere faptul ca multi cetateni din Maramures urmeaza sa sarbatoreasca Craciunul pe rit vechi. Astfel, politistii Serviciului Arme,…

- Actiunile pentru verificarea legalitații operațiunilor cu articole pirotehnice si pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice nu s-au incheiat. Avandu-se in vedere faptul ca multi cetateni din Maramures urmeaza sa sarbatoreasca Craciunul…

- Prins asupra faptului, galateanul in varsta de 39 de ani (care are la activ numeroase condamnari pentru furt) a fost dat pe mana oamenilor legii, care l-au condus... acasa. In zilele urmatoare se va lua in discutie oportunitatea revocarii masurii preventive si inlocuirea acesteia cu arestul preventiv.

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din Baia Mare au prins in flagrant un barbat care incerca sa livreze 3390 de pachete cu tigari de contrabanda. Intreaga cantitate de tigari a fost confiscata, iar politistii continua cercetarile. Ieri, 21 decembrie, politistii l-au prins in flagrant…

- Vineri, 21 decembrie, ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA) – Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare au prins in flagrant un agent de politie din cadrul IPJ Satu Mare, imediat dupa ce a primit…

- Un barbat din Caransebes a fost prins in flagrant ieri dimineata, inainte de ivirea zorilor, atunci cand incerca sa patrunda prin efractie intr-un depozit de materiale de constructii, cu intentia de a fura. Desi initial a negat faptele vizibile, ulterior, dus la audieri, infractorul si-a recunoscut…

- Polițiștii din Caransebeș au prins in flagrant un barbat care incerca sa fure materiale de constructii dintr-un depozit. Acesta și-a recunoscut fapta, pe numele lui fiind intocmit dosar penal. „Polițiștii municipiului Caransebeș au fost sesizați cu privire la faptul ca sistemul de alarmare al unui depozit…

- Accident socant in Capitala. Un barbat de aproximativ 50 de ani a fost lovit de tramvai in cartierul Titan. Omul incerca sa treaca peste sinele de tramvai printr-o gaura facuta in gardul care...

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dej au depistat un barbat care conducea un autovehicul care avea numerele de inmatriculare expirate. Azi-noapte, in jurul orei 00:30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Dej au depistat un barbat, de 31 ani, din municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud,…

- La data de 17.12.2017, in jurul orei 02:44, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 2 Politie, au depistat in flagrant pe raza de competența un tanar de 23 ani, din comuna Cojocna, județul Cluj, care a sustras din doua autoutilitare, parcate in spatele unui imobil, doua cutii…

- Politia militara din Olanda a tras vineri asupra unui barbat inarmat cu un cutit la Aeroportul Amsterdam-Schiphol, unde situatia este acum 'sigura', a informat politia pe Twitter, potrivit AFP.Un barbat a fost tinta focurilor de arma "ale politiei militare la Schiphol dupa ce a proferat amenintari…

- In cursul zilei de miercuri, ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie DGA ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie SJA Bihor au realizat prinderea in flagrant a unui cetatean din Oradea, in momentul cand oferea cu titlu de mita suma de 1.000 lei unui politist din cadrul IPJ Bihor.…

- Un barbat in varsta de 30 de ani a fost prins in flagrant de catre politisti. Acesta a incercat sa insele prin metoda ,,Accidentul” un barbat in varsta de 83 de ani, din localitatea vasluiana Ivesti.

- Un vasluian de 30 de ani a fost prins in flagrant de politisti in timp ce incerca sa insele, prin metoda "Accidentul”, un barbat in varsta de 86 de ani. Numai prezenta de spirit a batranului a facut ca el sa nu se lase pacalit. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , are toate detaliile.A (VEZI SI:…

- Un ieșean fara permis auto și cu alcoolemie de 2,55 mg/l alcool pur in aerul expirat a fost prins de poliție in timp ce conducea o mașina pe care o luase din spalatoria auto in care lucra, scrie Ziarul de Iași.

- Un barbat din Calarasi a fost prins in flagrant dupa ce a sustras bunuri dintr-o locuinta. Nici nu a pucat sa fuga cu bunurile furate ca a dat nas in nas cu politistii. Pe 8 decembrie, oamenii legii au prins un barbat, in varsta de 34 de ani, din Calarasi, imediat dupa ce acesta ar fi sustras mai multe…

- Un barbat de 60 de ani, din Aiud, urmarit la nivel pentru ca se sustragea executarii unei pedepse privative de libertate, pentru furt, a fost prins la o ferma de pe raza comunei Ciugud. La data de 7 decembrie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud l-au identificat…

- 500 kg de carne de porc și bovina fara acte de proveniența. Asta au gasit, in aceasta dimineața, ofițerii Inspectoratului Național de Patrulare in mașina unui șofer de 45 de ani, care se deplasa pe traseul pe traseul Criuleni-Chișinau, noteaza NOI.md. Potrivit inspectorilor de patrulare, marfa urma…

- Politistii de investigatii criminale din Dej au retinut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infractiunii de santaj. Acesta a fost prins, in flagrant delict, in timp ce primea suma de bani de la persoana vatamata.

- La data de 28 noiembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Turceni au depistat in trafic un barbat, de 61 de ani, din municipiul Constanta, județul Constanta, in timp ce conducea un autoturism, pe DE 79, Plopsoru, avand dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat. …

- In cursul zilei de ieri, 28 noiembrie, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au depistat un barbat, de 44 de ani, din Medgidia, care oferea spre comercializare mai multe pachete cu tigarete netimbrate. Politistii au ridicat in vederea confiscarii cantitatea de tigarete si au intocmit…

- In cursul zilei de ieri, 23 noiembrie, in jurul orei 16:20, politistii din cadrul Politiei municipiului Dej, Biroul Rutier, au depistat un barbat, de 38 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, in timp ce conducea un autovehicul neinmatriculat. Acesta a fost depistat pe strada Valcele, la ieșire din municipiul…

- ''Ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție (DGA) — Serviciul Județean Anticorupție ( SJA) Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au prins in flagrant un medic, la scurt timp dupa ce a primit suma de 450 lei cu titlu de mita…

- Un tanar de 20 de ani a fost prins in flagrant in timp ce iesise din curtea unei gospodarii cu mai multe bunuri furate. A lovit o femie in incercarea de a scapa, dar a fost imobilizat de jandarmi.

- Un barbat in varsta de 50 de ani din Seusa este cercetat de politie dupa ce a fost prins in trafic, la volan, sub influenta alcoolului. A fost oprit de politie pe o strada din localitate. Potrivit IPJ Alba, politistii Sectiei 2 Politie 2 Vintu de Jos, in timp ce desfașurau activitati de prevenire a…

- Știri Arad. Polițiștii Biroului de Ordine Publica cerceteaza un barbat pentru savarșirea infracțiunii de furt. Polițiștii au depistat, ieri, un barbat de 33 de ani, din Arad, care a sustras...

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unei persoanea pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și deținere in vederea consumului de droguri de mare risc.

- Ieri la ora 17.00, echipajul de ordine publica care efectua serviciul de patrulare pe strada Vasile Alecsandri din municipiul Baia Mare, a fost sesizat despre faptul ca unui barbat i-a fost sustrasa bicicleta. Partea vatamata a declarat ca, pentru a intra intr-o farmacie pentru scurt timp, a lasat bicicleta…

- Politistii din Mures au organizat o actiune de prindere in flagrant delict a unui barbat de 38 de ani, din judetul Suceava, banuit de contrabanda.Acesta a fost oprit in trafic, pentru control, iar in autoturism au fost descoperite 79.240 de tigarete, de diferite marci, ambalate in pachete…

- Andrei Iancu (28 ani), din comuna vasluiana Solesti a reusit sa stabileasca un adevarat record in materie de furt. Tanarul a fost prins, dupa ce timp de doua luni a facut ravagii in doua supermarketuri din Vaslui, Kaufland si Aurocor, furand peste 400 de ciocolate. Hotul nu fura orice tip de ciocolata…

- Marti, 31 octombrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 33 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de viol si talharie calificata, asupra unei femei, pe raza sectorului 2. La data de 22 octombrie a.c., in jurul orei…

- În urma cu puțin timp, un autoturism marca Matiz a cazut într-o groapa adânca de 5 metri! În acel moment, în groapa se aflau trei muncitori, unul dintre ei fiind prins sub mașina! -știre în curs de actualizare-

- Un barbat a fost internat în stare grava la spital dupa ce, luni seara, betoniera pe care o conducea s-a rasturnat pe drumul care leaga localitatile Veresti si Fântânele, în județul Suceava.

- Un barbat de 36 de ani este acuzat de comiterea a trei infractiuni. Politistii l-au depistat in urma unei informatii pe care au primit-o cu privire la activitatile infractionale pe care acesta le desfasura.

- Un barbat s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volan sub influența bauturilor alcoolice. A fost tras pe dreapta de polițiștii din Beclean. Duminica, 29 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Beclean au depistat un barbat, de 30 ani, din Șieu-Odorhei, in timp ce conducea un autoturism…

- Incidentul s-a petrecut in 19 octombrie. Polițiștii timișoreni au observat o mașina in trafic și aveau informații ca in interior s-ar afla un barbat pe numele caruia exista un mandat de aducere, fiind banuit de furturi din autoturisme. Conducatorul auto nu a oprit insa la semnalele polițiștilor…