Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 46 de ani a fost gasit spanzurat intr-o cladire dezafectata din apropierea Palatului Copiilor din municipiul Constanta, dupa ce plecase de acasa cu scopul de a-si cauta un loc de munca, a...

- Un barbat de 62 de ani a fost gasit aseara decedat, in jurul orei 21.00 in Turda. Potrivit turdanews.net, corpul neinsuflețit al barbatului a fost gasit intr-o cladire abandonata. Cei care

- Potrivit turdanews.net, corpul neînsuflețit al barbatului a fost gasit într-o cladire abandonata. Cei care locuiesc în zona spun ca barbatul era fara adapost și era cunoscut drept un mare consumator de alcool. Conform unor persoane care s-au aflat la fața locului, barbatul…

- O cladire istorica a Exploatarii Miniere Petrila, salvata cu eforturi considerabile de la demolare dupa inchiderea minei din Valea Jiului, s-a prabusit sub greutatea zapezii, a transmis adevarul.ro. „Zi neagra pentru Petrila. Din cauza vremii si a vremurilor, urbea noastra a suferit doua lovituri majore.…

- Designerul Catalin Botezatu a fost intrebat cați bani a cheltuit pentru cadourile pe care le-a facut de Craciun peroanelor dragi din viața sa. Catalin Botezatu este cunoscut pentru faptul ca apreciaza la maximum lucrurile de calitate și ca nu face rabt de acest lucru. Binecunoscutul creator de moda…

- Propunere șoc a ministrului de Finanțe. Eugen Teodorovici isi doreste ca romanii care lucreaza in strainatate sa aiba un singur permis de munca, valabil pentru o perioada limitata, dupa care sa-și caute de munca in alta țara. Propunerea a starnit deja reactii in randul romanilor din diaspora, care considera…

- ​Trebuie sa invațam la nivel european ca, cu cat o zona devine mai saraca, alta devine mai bogata, dar undeva lucrurile se rup, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul unei dezbateri la Palatul Parlamentului.

- Un barbat din comuna olteana Brebeni și-a pus capat zilelor, la cateva saptamani de cand soția și cele doua fiice au plecat sa munceasca in Austria. Barbatul era ingrijitor la școala gimnaziala din localitate. Barbatul, care lucra la ingrijitor la ...