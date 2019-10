Stiri pe aceeasi tema

- Cetatea Deva si Centrul cultural "Dragan Muntean" din localitate vor fi iluminate in roz, miercuri seara, de la ora 19,00, ca semn al promovarii si sustinerii luptei impotriva cancerului la san, in judetul Hunedoara fiind inregistrata o dublare a numarului de imbolnaviri in perioada 2017-2018. "Acest…

- 'Acest demers are rolul de constientizare asupra importantei preventiei si depistarii din timp a maladiei care ucide anual mii de femei. Potrivit statisticilor, in Romania, apar in fiecare an 9.000 de noi cazuri de cancer de san, iar un sfert dintre femeile diagnosticate nu mai au nicio sansa de…

- Programul de vizitare al Cetatii Deva s-a modificat, incepand de marti, astfel ca in perioada 1 octombrie 2019- 30 aprilie 2020 monumentul istoric va fi deschis pentru turisti intre orele 8,00 si 20,00, a informat Primaria Deva. Dupa acelasi program va functiona si telecabina care faciliteaza accesul…

- Un adolescent in varsta de 16 ani, elev in clasa a zecea la Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” din Hunedoara, a fost batut pe holurile liceului, ieri, in pauza mare, dupa ce a incercat sa desparta doua fete care aveau un conflict, a transmis adevarul.ro. Prietenul uneia dintre eleve, un tanar de…

- Un barbat de 69 de ani a murit și alte patru persoane, intre care un copil de 3 ani și șapte luni, au fost ranite, duminica, in urma impactului dintre doua mașini, pe DN 17, la intrarea in localitatea Campuri Surduc, din județul Hunedoara. Potrivit ISU Hunedoara, au fost transportate la UPU Deva doua…

- La data de 21.08.2019, in jurul orei 13:35, politistii au fost sesizati de catre o femeie in varsta de 64 de ani, din municipiul Deva, cu privire la faptul ca, in timp ce traversa bulevardul 22 Decembrie, din Deva, pe trecerea de pietoni marcata și semnalizata in mod corespunzator, a fost surprinsa…

- Turistii care se vor afla sambata seara in Cetatea Deva vor putea lua parte la o serie de observatii stiintifice ale planetelor Jupiter si Saturn, dar si ale satelitului Pamantului - Luna, la dispozitia celor pasionati de astronomie urmand sa fie puse gratuit mai multe telescoape performante oferite…

- Un adolescent de 16 ani, din municipiul Brad, a fost identificat marti de politisti ca fiind autorul unui apel fals la 112 in care relata ca ar fi fost rapit de persoane necunoscute din fata Spitalului Judetean din Deva, in operatiunile de cautare ale posibilei victime fiind mobilizati peste 120…