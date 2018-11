Un bărbat mânca şi bea pe gratis din cămara vecinei „La data de 22 noiembrie, politistii Sectiei 5 Rurala Raducaneni au depistat in flagrant un barbat de 32 de ani, din comuna Cozmesti, in timp ce ar fi sustras mai multe bunuri. In urma cercetarilor, s-a constatat faptul ca acesta ar fi patruns in locuinta unei femei de 71 de ani din comuna Cozmesti, de unde ar fi sustras vin, suc, alimente, obiecte vestimentare si paturi. Prejudiciul a fost recuperat partial si restituit persoanei vatamate", au precizat reprez (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

