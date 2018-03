Stiri pe aceeasi tema

- Awal Khan, cetațean afgan in varsta de 36 de ani, a fost rapit in cursul zilei de miercuri alaturi de un polițist, in zona de est a Afganistanului, zona care inca este foarte instabila, unde și-au facut sediul talibanii. Rapitorii au ucis polițistul, insa Khan a decis sa evadeze și a profitat…

- Guvernul a aprobat, joi, un memorandum privind angajarea a 100 de judecatori si a 60 de procurori la nivelul judecatoriilor si 60 de procurori la nivelul parchetelor de pe langa judecatorii, a declarat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului. Purtatorul de cuvant al Guvernului a explicat joi…

- Un barbat din Vaslui a fost impuscat in cap de un politist! Potrivit primelor informatii, oamenii legii au somat, in trafic, o persoana care conducea un autotursim, sa opreasca masina. Barbatul nu a dat curs solicitarii, iar la un moment dat a oprit autovehiculul, a parasit masina si a fugit. Politistii…

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina la un incendiu izbucnit la un imobil de pe strada Neagoe Basarab. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca focul ardea mocnit intr-o camera. „Din pacate, in camera, colegii mei au…

- Un jandarm din Alexandria, in varsta de 42 de ani, s-a impuscat in cap, in noaptea de joi spre vineri, in incinta sediului Jandarmeriei Teleorman, cu cateva minute inainte de a intra in post.s-a impuscat in cap cu arma din dotarente Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Teleorman, Ion Oanta, a declarat…

- Politistii dorneni au depistat sambata, in trafic, un autoturism furat, dupa ce soferul acestuia a virat brusc intr-o benzinarie la vederea acestora si a incercat sa scape de vigilenta lor.In urma verificarilor facute, a fost depistat faptul ca autoturismul fusese furat din judetul Bistrita-Nasaud,…

- Un baiețel de șapte ani a murit noapte trecuta în drum spre spital, dupa ce a fost lovit de o mașina. Tragicul accident a avut loc duminica seara în jurul orei 20:00 în apropiere de satul Corjeuți. Potrivit ofițerului de presa al IP Briceni, Dina Fomin, copilul se…

- Inspectia Judiciara face verificari pentru a stabili daca exista indicii privind o abatere disciplinara in cazul procurorului care instrumenteaza dosarul Tel Drum, Alexandra Lancranjan,dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca ar fi participat la o reuniune unde erau prezenti si politicieni.…

- Potrivit politistilor, un barbat in varsta de 31 de ani, din Voitestii de Deal, judetul Gorj, conducea un autoturism pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta. La un moment dat, conducatorul auto a intrat in coliziune cu o masina de politie din cadrul Sectiei 5 Politie, care stationa deoarece…

- Un purtator de cuvant al SPD de la Berlin nu a intarziat sa denunte "falsa calitate de membru" a catelului - de fapt, o catelusa in varsta de trei ani. Purtatorul de cuvant a subliniat ca SPD "verifica daca poate fi anulata aceasta calitate de membru pentru ca a fost in mod evident creata cu intentia…

- Un barbat din judetul Arges sa ajuns in stare grava la Spitalul Județean din Pitești dupa ce a fost izbit de o duba a mascatilor, in comuna Malureni. Este vorba de o mașina care apartine SAS (Serviciul de Actiuni Speciale) si care se intorcea din misiune. Vom reveni cu amanunte! Foto…

- Intrebat de catre Val Valcu de ce Tudorel Toader a revenit in Romania dupa doar 3 zile petrecute in Japonia, deși nu a anunțat nimic punctual in legatura cu problemele interne din justiție, Dobre a declarat: „Și-a facut vizita cu ministrul pe care o avea planificata și care era cea mai importanta,…

- Dorin Chirtoaca trebuia sa demisioneze demult, e un gest firesc pe care trebuia sa îl faca. Astfel a comentat purtatorul de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova, Vitalie Gamurari, anunțul facut astazi de catre Chirtoaca. ”E o persoana discreditata atât…

- TRAGEDIE pe SOSEA. ACCIDENT CUMPLIT in urma cu putin timp: Trei morti si un ranit grav dupa impactul dintre o masina si un TIR Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de un…

- Trei barbați au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineața, dupa ce șoferul unui autoturism a ajuns pe contrasens, din cauza vitezei și a carosabilului umed, și s-a ciocnit de un TIR, in județul Mureș, la ieșire din Sighișoara. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Trei barbati si-au pierdut viata, iar altul este în stare grava, dupa ce, sâmbata dimineata, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens si s-a izbit de un TIR, pe Drumul European 60, între localitatile

- Excluderea lui Mihai Chirica din PSD este o chestiune fireasca, ce trebuia practic formalizata, in conditiile in care primarul Iasiului, prin atitudinea avuta, s-a despartit mai demult de colegii sai, atacand "in mod josnic, mizerabil partidul care l-a sustinut politic", a declarat, vineri, pentru Agerpres,…

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. Potrivit acestuia, in sedinta de Guvern de joi a fost adoptata o hotarare…

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului, a declarat, joi, in briefingul de la finalul sedintei Executivului, despre situatia lui Darius Valcov, ca nu stie si nu este mandatat sa spuna nimic. Intrebat daca are vreun mesaj al premierului Viorica Dancila in legatura cu situatia lui Darius Valcov,…

- Jurnalistul Nelu Vasile Barbu a fost numit consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al premierului, potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial, el confirmand luni, pentru Mediafax, ca va fi purtator de cuvant al Cabinetului Dancila. Decizia, semnata de Viorica Dancila, a fost publicata…

- Un barbat de 33 de ani, care a lovit cu masina un alt barbat si pe fetita acestuia, pe o trecere de pietoni din Craiova, la jumatatea lunii ianuarie, a fost identificat si retinut de politisti, marti, in urma a 11 perchezitii domiliciare. Alti trei barbati, complici ai soferului, au fost retinuti…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN 1B, la Mizil. Potrivit IJP Prahova, un biciclist a fost lovit de masina. Purtatorul de cuvant al IJP a declarat ca victima este un barbat in varsta de 73 de ani. Din primele cercetari, se pare ca biciclistul ar fi patruns…

- “La aparitia politistilor, acestia, folosind doua autoturisme de teren si un tractor forestier, au fugit de la fata locului folosind drumuri forestiere foarte greu accesibile. Pe timpul urmaririi, doi dintre barbati, au abandonat autoturismul în care se aflau si au fugit în…

- Soferul unui autoturosm a ajuns la spital in urma unui accident petrecut joi, pe DN1, in zona Timisul de Jos. Nu se știe ce intenții avea șoferul, insa a pierdut controlul volanului si a ieșit in decor, pe sensul opus de mers, unde s-a oprit intr-un indicator de „depasire interzisa”. Purtatorul de cuvant…

- Un adolescent de 16 ani a avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce mașina condusa de prietenul sau a intrat in stalpul unui gard. In urma cercetarilor, polițiștii au constatat ca cel de la volan nu deținea permis de conducere, pe numele sau fiind deschis un dosar penal.Accidentul s-a produs ...

- Ivanciu Corcioveiu se afla sub control judiciar, avand interdictia de a parasi Romania, si cu doar o saptamana inainte de pronuntarea verdictului definitiv in cazul sau a incercat sa scape de raspunderea penala, fugind din tara, dar a fost prins in vama Oancea.

- Un grav accident a avut loc in localitatea Doroteia. Din cauza vitezei prea mari, soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara carosabilului. O femeie a murit, iar sotul ei a fost ranit. Potrivit Romania TV, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale…

- Potrivit ISU Teleorman, citat de Mediafax, o masina a intrat intr-un copac pe DN 5, in comuna Smardioasa, judetul Teleorman. In urma impactului, ocupantul locului din dreapta, un tanar de 20 de ani, a murit, iar un altul de 24 de ani a fost ranit rav. "Un barbat de 24 de ani, in stare…

- Doua ambulante au ramas inzapezite in judetul Iasi. Una dintre autosanitare nu a putut ajunge la timp la un pacient din zona Tomesti – Chiperesti, iar acesta a decedat. Purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Iasi, Neculai Pralea: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/01/18-ian-ora-9-N-Pralea-1.mp3…

- Cel puțin 21 de persoane au fost ranite, astazi, dupa ce un autobuz școlar a deraiat și a intrat în zidul unei case aflate în sudul Germaniei, au anunțat autoritațile locale, informeaza site-ul postului ABC News și al agenției Dpa. Un purtator de cuvânt al autoritațile din Manheim,…

- IMAGINI ACCIDENT GRAV la Viseu de SUS! ȘOFERUL vinovat a fugit de la locul accidentului. O MAȘINA facuta PRAF Politistii au fost sesizati ca la Viseu de Sus a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in jurul orei 1,00 noaptea. Din informatiile primite o masina se afla rasturnata pe carosabil…

- F. T. De la intrarea in vigoare, in toamna anului trecut, a Legii recursului compensatoriu, din cele doua penitenciare prahovene – Ploiești și Targșor – au fost liberate, pana ieri, 246 de persoane. Purtatorul de cuvant al unitații din Ploiești, Cristina Comnea, ne-a precizat ca din unitatea penitenciara…

- Un accident de circulație s-a produs in noaptea de 2/3 ianuarie pe raza localitații Petrova, pe drumul național 18. In urma accidentului nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale, relateaza Vasile Dale. La ora 3.40 un barbat din Petrova a sesizat poliția prin 112 despre faptul ca un autoturism…

- LG vrea sa schimbe numele seriei de smartphone-uri G, potrivit unui purtator de cuvant al companiei. Primul model din aceasta familie - Optimus G - a fost lansat in 2012. Reprezentantul companiei a spus ca schimbarea se va produce odata cu un smartphone care va fi lansat in prima jumatate a anului…

- Un accident grav de circulatie a avut loc astazi dimineata in jurul orei 6.00 pe raza orasului Viseu de Sus, pe DN 18. Din primele informatii se pare ca soferul unui autoturism de lux inmatriculat in Germania din cauza vitezei excesive a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens unde s-a…

- Dupa destituirea de catre armata, in 2013, a presedintelui islamist Mohamed Morsi, fortele de securitate infrunta in aceasta regiune din estul tarii mai multe grupuri extremiste, printre care ramura egipteana a gruparii jihadiste Stat Islamic (SI). Sute de soldati si politisti au murit in aceste atacuri.…

- TRAGEDIE pe SOSEA. TANARUL de 18 ani care a ucis un tanar de 23 de ani si a ranit grav alte doua persoane a fost ARESTAT. S-a filmat in noaptea tragediei cum mergea cu MASINA In varsta de doar 18 ani, O. Andreas din Chiesd a ucis un tanar de 23 de ani si a ranit grav alte doua persoane dupa ce s-a urcat…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost gasit impuscat in zona gatului, marti, in a doua zi de Craciun, pe raza comunei Ulma, in zona Lupcina. Nicolae Torac, domiciliat in satul Magura, comuna Ulma, se afla intr-un autoturism, in care s-au mai aflat doi tineri. Din primele cercetari ale politistilor ...

- Doi tineri au murit, iar altul a fost ranit grav, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui accident petrecut pe DN 68, in judetul Caras-Severin, in care au fost implicate trei masini. Accidentul a avut loc la iesirea din localitatea Iaz spre orasul Otelu Rosu. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un polițist din Arad, aflat în timpul liber, a fost ranit cu o maceta, în aceasta dimineața, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale, dupa un conflict cu doi barbați în fața unui club din oraș. Incidentul s-a petrecut, în aceasta dimineața, în fața…

- Un autoturism de lux a luat foc în timpul nopții trecute, într-un cartier din Galați, iar anchetatorii spun ca focul a fost pus în mod intenționat. Mașina de lux a luat foc și apoi a explodat, întreaga scena fiind filmata de mai mulți cetațeni…

- Șeful fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) in Consiliul Municipal Chișinau (CMC), Ion Ceban, purtator de cuvant al șefului statului, a devenit laureat al premiilor TRIBUNA-2017. El a ridicat Premiul „Pentru cel mai activ politician".

- Purtatorul de cuvant al Politiei Sibiu, Elena Welter, a declarat ca doua persoane au fost ranite grav in urma impactului dintre doua vehicule, pe DN 14, in Copsa Mica, iar pentru una dintre victime a fost solicitat elicopterul SMURD. „A fost o coliziune frontala intre doua autoturisme. Sunt…

- Revolta unui salariat care nu si-a primit salariul la timp i-ar putea aduce omului si un dosar penal. Angajatul unei firme din Sibiu s-a gandit sa-i sanctioneze pe patroni si a plecat cu masina acasa. Autoturismul a fost declarat furat, iar politistii l-au depistat in doar cateva ore in comuna Muereasca,…

- Politistul sucevean Dan Ciprian Sfichi, ranit grav la cap cu o sabie, in timpul unei misiuni la Radauti, a fost mutat de la Terapie Intensiva intr-un salon al Spitalului de Neurochirurgie din Iasi. Purtatorul de cuvint al unitații medicale, doctorul Florin Gramada a declarat astazi, pentru Agerpres:…

- Nici nu-i trecea prin cap ca, în momentul în care va merge cu copiii spre locul lor de joaca preferat, va avea parte de o experienta înfioratoare, pe care nu si-o va putea sterge din minte! Desi paralizase parca de frica, barbatul a apucat

- O moldoveanca de 20 de ani a intrat cu mașina intr-o farmacie. Speriata de ceea ce a facut, tinara a fugit de la locul accidentului. Accidentul s-a produs in weekend in comuna Viverone, provincia Biella. Potrivit informațiilor preliminare, tinara a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina in…

- Un autoturism s-a rasturnat duminica dupa amiaza la ieșirea din Bolotești. Conform primelor date, in mașina se afla o familie din Galați, parinții și doi copii, care venea de la Lepșa și se intorcea acasa. A rezultat ranirea ușoara a unui copil de 8 ani. Șoferul este un barbat de 44 ani. Tot duminica…