Un bărbat înjunghiat în faţa Ministerului de Interne din Londra (poliţia) Un barbat a fost injunghiat joi in fata Ministerului de Interne, in plin centrul Londrei, a anuntat politia britanica, care a efectuat o arestare, potrivit AFP si Reuters. Contrar a ceea ce anuntase anterior, politia a precizat ca viata victimei nu este in pericol. "Un barbat a fost arestat, suspectat ca ar fi provocat leziuni corporale grave si transportat la un post de politie", a indicat aceasta, afirmand ca urmeaza sa stabileasca "circumstantele exacte" ale agresiunii. Politia a fost alertata la putin timp dupa ora locala 13:00 (12H00 GMT), izoland zona in care s-a produs incidentul. O purtatoare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost grav ranit prin injunghiere, joi, in fata sediului Ministerului britanic de Interne, la Londra, a anuntat politia, care a procedat la o arestare, iar viata victimei este in pericol, a precizat politia intr-un comunicat, relateaza AFP potrivit news.ro”Un barbat a fost arestat,…

- Un barbat a fost ranit grav joi, dupa ce a fost injunghiat in fata Ministerului de Interne, in plin centrul Londrei, a anuntat politia britanica, citata de AFP si Reuters. Viata victimei este in pericol si un individ - suspectat ca ar fi provocat " leziuni corporale grave" - a fost arestat, a precizat…

- Un barbat a fost grav ranit prin injunghiere, joi, in fata sediului Ministerului britanic de Interne, la Londra, a anuntat politia, care a procedat la o arestare, iar viata victimei este in pericol, a precizat politia intr-un comunicat, relateaza AFP.

- Viata victimei este in pericol si un individ - suspectat ca ar fi provocat " leziuni corporale grave" - a fost arestat, a precizat politia intr-un comunicat, afirmand ca a declansat o ancheta care urmeaza sa stabileasca "circumstantele exacte" ale agresiunii. Politia a fost alertata la putin…

- Un ofițer de poliție a fost înjunghiat de mai multe ori, inclusiv în zona capului, în timp ce încerca sa opreasca un vehicul în Londra, dar autoritațile au transmis ca ranile nu îi pun viața în pericol, informeaza BBC News, citat de Mediafax.Ofițerul, în…

- Un ofițer de poliție a fost injunghiat de mai multe ori, inclusiv in zona capului, in timp ce incerca sa opreasca un vehicul in Londra, dar autoritațile au transmis ca ranile nu ii pun viața in pericol, informeaza postul BBC News.Ofițerul, in varsta de 28 de ani, a fost atacat, joi, in timp…

- Libertatea a aflat ca, in ziua de 25 iulie 2019, cind a deschis dosarul de dispariție, poliția nu a alertat și frontierele, pentru ca fata sa nu poata parasi țara. Activarea urmaririi naționale și consemnul la frontiera sunt pașii obligatorii atunci cand se deschide un dosar de rapire și este obligația…

- Fostul ministru de externe britanic c a obtinut vineri, la Inalta Curte din Londra, respingerea urmaririi in justitie incepute contra sa pentru ca ar fi mintit in timpul campaniei pentru referendumul privind Brexitul, din 2016, transmit Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.Judecatorii Inaltei…