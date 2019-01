Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci de elevi au fost raniti, intre care trei grav, intr-un atac comis marti de un barbat la Beijing, au informat autoritatile locale, un act rar de violenta impotriva copiilor in capitala Chinei, relateaza dpa si Reuters preluate de Agerpres. Atacul a avut loc intr-o scoala primara, au…

- Cel puțin 5 oameni au murit și alți 21 au fost raniți in urma unui atac comis de un barbat care a deturnat un autobuz amenințand cu cuțitul și apoi a intrat cu mașina in pietoni, in orașul Longyan, din provincia Fujian, situata in sud-estul Chinei, informeaza Reuters citand

- Un barbat inarmat a ucis vineri un student si a ranit alte 11 persoane la un institut tehnic din provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei, acesta fiind cel mai recent act de violenta produs in locuri publice din China, transmite Reuters. Autorul, un barbat de 20 de ani avand numele de familie…

- Cel putin cinci persoane au murit si 18 au fost ranite dupa ce o masina a intrat joi intr-un grup de copii in fata unei scoli din orasul Huludao, in provincia Liaoning din nord-estul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV, care nu a precizat daca persoanele care si-au pierdut viata erau copii,…

