Un bărbat înarmat a luat ostatici într-un supermarket din sudul Franţei Un barbat inarmat a luat ostatice vineri mai multe persoane in interiorul unui supermarket din localitatea Trebes, de langa Carcassonne, din sudul Frantei, informeaza EFE. Prefectura departamentului Aude, in regiunea Languedoc-Roussillon, a anuntat pe contul sau de Twitter ca in zona supermarketului Super U are loc o operatiune a politiei si a cerut sa li se faciliteze "accesul fortelor de ordine". Potrivit postului BFMTV, un barbat inarmat a intrat in jurul orei locale 11:00 (10:00 GMT) in supermarket, unde au fost auzite mai multe impuscaturi. Potrivit Reuters, care citeaza presa franceza, barbatul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Mai multe persoane au fost luate ostatice intr-un supermarket din Trebes, in sudul Franței. De asemenea, un polițist a fost impușcat in apropiere de locul unde s-a produs incidentul, relateaza Reuters. Momentan nu este clar daca exista o legatura intre cele doua evenimente. Vom reveni cu informatii.…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. Clienții magazinului Super U din Trebes, in apropiere de Carcassone, au fost luați ostatici de un barbat…

- Impușcaturi și luare de ostatici in Franța. Mai multe focuri de arma s-au auzit in apropierea unui magazin din sudul Franței, in orașul Trebes, și mai mulți oameni au fost luați ostatici de catre un individ inarmat. Un polițist a fost ranit intr-un al doilea atac, susține o sursa din cadrul securitații…

- Mai multi oameni au fost luati ostatici intr-un supermarket din orasul Trebes (sudul Frantei), iar atacul este revendicat de Statul Islmic, noteaza AFP, citand parchetul francez. Un politist a fost ranit.

- Atac armat intr-un supermarket din sudul Franței. Mai multe persoane au fost luate ostatice. Incidentul are loc in orașul Trebes, in sudul țarii, a declarat ministrul francez de interne pe Twitter. Se pare ca s-au tras mai multe focuri de arma la locul incidentului. …

