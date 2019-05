Un bărbat înarmat a atacat un grup de copii care aștepta autobuzul școlii, în orașul japonez Kawasaki ​Un grup de copii din orașul japonez Kawasaki a fost atacat de un barbat înarmat cu un cuțit, în timp ce aceștia așteptau autobuzul școlii, potrivit BBC News.



Cel puțin 16 persoane au fost ranite, iar poliția a confirmat moartea unei fetițe. Dupa atac, suspectul s-a sinucis folosind aceeași arma. Motivul atacului nu este înca cunoscut.



Un purtator de cuvânt al departamentului de pompieri din Kawasaki a declarat pentru agenția de presa AP ca autoritațile au primit un apel în jurul orei 07:44, ora locala (22:44 GMT), prin care erau anunțate ca un grup… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 19 persoane, dintre care 13 eleve de scoala primara, au fost ranite dupa ce au fost injunghiate de un barbat intr-o statie de autobuz de langa o gara in orasul Kawasaki, la sud de Tokio.

- Un barbat inarmat retinea marti cinci persoane ostatice, intr-o tutungerie, la Blagnac, in apropiere de Toulouse, dezvaluie La Depeche du Midi, o informatie confirmata de o sursa din cadrul politiei pentru Le Figaro, care scrie, citand o sursa din cadrul politiei, ca pista terorista este, pentru moment,…

- Sapte persoane, printre care patru copii, au fost transportate, marti, la mai multe spitale din Iasi, dupa ce au fost victimele unui accident produs in localitatea Baltati. Minor de 16 ani, incarcerat Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Situatii de Urgenta (ISU) Iasi, in accident…

- Un barbat înarmat a ucis 14 persoane dupa ce a deturnat un autobuz de calatori în sud-vestul Pakistanului, scrie Reuters, citând presa locala. Conform reportajelor date de patru posturi locale de televiziune, atovehicului cu ruta Karachi-Gawadar a disparut joi dimineața pe…

- Fiul lui Ozzy Osbourne, in varsta de 33 de ani, a fost atacat in plina strada, in Los Angeles. Jack Osbourne a fost atacat de un barbat inarmat cu o șurubelnița, care ulterior a incercat sa-i injunghie pe...

- Procurorii niponi l-au arestat din nou pe fostul director general al Nissan, Carlos Ghosn, acuzandu-l ca a incercat sa se imbogateasca pe cheltuiala companiei. Arestarea, descrisa de expertii legali ca extrem de neobisnuita in Japonia pentru cineva care a fost eliberat pe cautiune, marcheaza…

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite, duminica, intr-un accident produs pe DN 12 C, in localitatea Tașca din judetul Neamț, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat potrivit mediafax Potrivit polițiștilor din Neamț, un barbat de 50 de ani din Bacau conducea pe DN 12 C,…

- Aproximativ 100 de copii ar fi ramas blocați sub darâmaturi, dupa ce cladirea unei școli primare s-a prabușit miercuri în Lagos, cel mai mare oraș din Nigeria, relateaza Reuters. Pâna la ora actuala șapte copii au fost salvați de sub darâmaturi. Operațiunea de salvare este…