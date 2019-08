Stiri pe aceeasi tema

- Cand scandalul a degenerat in violenta, proprietarul casei a intervenit pentru a-i desparti, insa a fost lovit cu pumnii de iubitul surorii sale. De furie, proprietarul a luat un cutit din bucatarie si l-a injunghiat pe bataus in piept. Acesta a fost dus in cele din urma la Unitatea de Primire Urgente…

- Cand nu a mai suportat durerea, barbatul a venit la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi pentru a fi ajutat. „Pacientul in varsta de 46 de ani a ajuns la spital cu etilism acut, in urma unei agresiuni animale. Acesta avea o fractura de umar stang si o plaga contuza…

- Tot mai multe persoane ajuns la spital din cauza caldurii. Un baiat in varsta de 17 ani a fost adus la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" dupa ce i s-a facut rau in urma expunerii la soare. Baiatul prezenta simptome ale insolatiei. „Pacientul in varsta de 17 ani a ajuns…

- Un barbat din Podu Iloaiei a incercat sa se sinucida weekendul acesta pentru ca a fost parasit de concubina. De suparare, barbatul in varsta de 45 de ani s-a injunghiat cu un cutit in burta. Acesta a ajuns in cele din urma la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi,…

- Acesta a fost gasit lesinat de catre pompieri, care au fost nevoiti sa intre pe balcon pentru a vedea ce se intampla cu barbatul care nu mai daduse niciun semn familiei si prietenilor de mai bine de 48 de ore. Barbatul a fost dus la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din…

- Persoanele lovite, in varsta de 47 si 53 de ani, au fost gasite inconstiente de catre ambulanta si aduse la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" cu mai multe leziuni grave la cap, in zona toraco-abdominala si a membrelor. Persoanele aflate in masina erau constiente si au…

- Crezand ca fiul sau a facut stop cardiac, tatal a inceput sa-l resusciteze si apoi a chemat ambulanta. Acesta a fost preluat de un echipaj de terapie intensiva apartinand SMURD si adus la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi. In urma observatiilor, medicii au constatat…

- Pentru ca acuza stari de rau specifice consumului excesiv de alcool, aceasta a fost adusa la in cursul zilei de marti la Institutul de Psihiatrie „Socola" Iasi. Cand starea sa a inceput sa se agraveze si a intrat ulterior in coma, medicii psihiatri au trimis-o la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a…