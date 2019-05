Stiri pe aceeasi tema

- ​Președintele american Donald Trump a ridicat duminica presiunea asupra Chinei privind negocierile comerciale, declarând ca tarifele SUA pentru anumite produse vor crește vineri la 25% și ca mai multe bunuri chinezești se vor confrunta cu tarife suplimentare, relateaza Reuters."De 10…

- Apple a raportat marti venituri de 58 miliarde dolari in trimestrul ianuarie-martie 2019, cu 5% mai putin decat in perioada similara a anului trecut, dar peste estimarile analistilor. În ultima perioadă Apple a încercat să găsească noi surse de venituri pe fondul creşterii…

- Un barbat din China iși suspecta soția de infidelitate, așa ca a pus la cale un plan ca sa vada daca are dreptate sau nu. Acesta a lasat in casa camera de bord spunand ca e defecta. Soția lui, cu care era casatorit de 20 de ani, nici nu a observat acest lucru.

- Compania de transport Uber vrea sa vanda pe bursa acțiuni in valoare de 10 miliarde de dolari la o evaluare intre 90 și 100 de miliarde de dolari, scrie Reuters. Uber a fost evaluata ultima oara la 76 de miliarde de dolari, dar oficialii companiei doreau ca aceasta sa faca pasul pe bursa la o evaluare…

- Ai ce sa-i faci omului atunci cand n-are chef sa se puna pe invațat? N-ai ce sa-i faci! Polițiștii din Liuzhou, China, au avut parte de cazul carierei lor, atunci cand au oprit un șofer de motocicleta pentru un control de rutina.

- Un juriu federal american a acordat miercuri o despagubire de 80 de milioane de dolari unui barbat din California care acuza ca erbicidul Roundup al grupului Monsanto l-a imbolnavit de cancer, intr-un caz care potrivit avocatilor acestuia ar putea contribui la stabilirea rezultatului a sute de procese…

- 197 de percheziții au loc, joi dimineața, in 19 județe și in Capitala, la persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscala. 4,5 milioane de dolari ar fi ajuns in China, fara documente legale.In cauza sunt vizate doua firme fantoma care emiteau…

- Tesla va majora cu aproximativ 3% preturile vehiculelor premium deoarece intentioneaza sa pastreze deschise mai multe magazine decat planificase initial, transmite Reuters. Pe plan global, majorarea se va aplica variantelor mai scumpe ale Model 3, Model S şi Model X, în schimb nu va creşte…