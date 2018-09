Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 62 ani, din orasul Pucioasa, a fost transportat in stare grava la spital dupa ce ar fi fost lovit cu o caramida in cap, de un alt barbat de 46 ani, potrivit informatiilor furnizate, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, agresiunea…

- Un barbat in varsta de 76 de ani a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost lovit de trenul Chisinau-Odesa. Incidentul a avut loc ieri, in orasul Tiraspol.Potrivit directorului CFM, barbatul avea deficiente de auz, iar in momentul impactului acesta nu purta aparatul auditiv.

- Un tanar de 20 de ani a ajuns, duminica, in stare grava la spital, dupa ce a cazut cu parapanta la Șiria, județul Arad, potrivit Mediafax. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Arad, George Pleșca, la locul accidentului a ajuns echipajul de terapie intensiva mobila din cadrul Detașamentului…

- Un barbat in varsta de 56 de ani, sofer, a ajuns joi la spital, in stare grava, dupa ce s-a intoxicat cu nitriti din apa unor izvoare. Medicii ieseni au declareat ca F.I., in varsta de 56 de ani, un sofer din municipiul Iasi, a fost transportat initial de catre un echipaj al Serviciului de […] The post…

- Victima a ajuns astazi la spital dupa ce a fost atacat de un urs, la Baile Tușnad. Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, care a anuntat incindentul, sustine ca viața oamenilor din Baile Tușnad este pusa in pericol. Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, a scris…

- Mike Manley este noul CEO al Alianței Fiat-Chrysler și il inlocuiește pe Sergio Marchionne, despre care se vehiculeaza ca este in coma in urma unor complicații aparute dupa o operație la umar.

- Un barbat din judetul Iasi a ajuns, joi, in stare grava la spital, impreuna cu sotia sa careia ar fi incercat sa-i dea foc. (Reduceri mari la jocuri PC) Medicii ieseni au declarat, joi, ca un barbat de 38 de ani, din localitatea Trifesti, si sotia sa, in varsta de 35 de ani, au fost […] The post Un…

- Un barbat care intenționa sa urce intr-un tren, in stația CFR Gherla, a fost ranit grav. Evenimentul s-a produs pe 25 iunie, in jurul orei 9,50. Trenul de calatori 4103 circula pe direcția Bistrița – Cluj-Napoca, iar barbatul, in varsta de 83 de ani, din Cluj-Napoca, a vrut sa urce de pe partea fara…