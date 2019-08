Un bărbat din Vrancea, atacat de tatăl unei minore pe care a agresat-o sexual Un barbat care este cercetat intr-un dosar penal pentru act sexual cu o minora, ar fi fost atacat de tatal fetei. Barbatul din Odobești, județul Vrancea, a anunțat duminica la poliție ca a fost atacat de un vecin. Potrivit unor surse din ancheta, citate de Mediafax, barbatul ar fi fost atacat chiar de catre tatal fetei de 15 ani agresata sexual. In timp ce presupusul agresor era audiat depolițiști, barbatul a sunat din nou la serviciul de urgența 112, deși nu se afla in pericol. Barbatul atacat, care nu a depus plangere, a fost și el audiat de poliție. Post-ul Un barbat din Vrancea, atacat de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

