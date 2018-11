Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 40 de ani, din localitatea Fastaci, județul Vaslui, a fost retinut, sambata seara, de politistii, dupa ce si-a batut fiica, in varsta de 17 ani si a aruncat apa clocotita spre soția sa. Femeia a ajuns la spital cu arsuri pe 15 la suta din corp, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit…

- Un barbat in varsta de 38 ani, din localitatea Bira, a fost arestat preventiv dupa ce sotia acestuia a reclamat la politie ca a amenintat-o, batut-o si sechestrat-o, conform IPJ Neamt. Potrivit sursei citate, sesizarea a fost facuta duminica seara de victima, care a povestit politistilor ca a fost lovita…

- Un barbat in varsta de 42 de ani din Slobozia Ciorasti a fost gasit mort in locuinta, marti, acesta luandu-si viata dupa ce sotia si cei sapte copii au plecat de acasa, satui de violentele suferite, scrie Agerpres."Astazi (marti), la ora 08,00, am fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la…

- IMPACT…Accident spectaculos pe DE 581, in apropiere de Barlad, in zona Pensiunii Mira. Un autoturism, inmatriculat in judetul Braila, ce venea dinspre Vaslui spre Barlad, condus de un sofer de 69 de ani, a intrat pe contrasens, lovind un autoturism care circula din sens opus, regulamentar, condus de…

- Un barbat din municipiul Barlad, judetul Vaslui, este acuzat ca si-a agresat sotia cu care se afla in proces de divort si a incercat sa o violeze in prezenta celor sase copii. De bataile sotului violent nu au scapat nici una dintre fiice, o adolescenta de 15 ani, dar nici soacra.