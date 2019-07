Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 59 de ani, care n-a mai fost vazut de vecini de patru zile, a fost gasit mort in propriul apartament. Tot vecinii au fost cei care au reclamat faptul ca din apartamentul barbatului care locuia singur razbatea un miros insuportabil, a notat vremeanoua.ro. Mama barbatului, care…

- O femeie de 26 de ani insarcinata in luna a opta a fost injunghiata mortal sambata la Londra, a informat politia din capitala Marii Britanii, relateaza dpa. Copilul a fost salvat la locul tragediei si transportat la spital, dar tanara si-a pierdut viata, potrivit unui comunicat al politiei…

- Situatie dificila la Barlad, judetul Vaslui, unde din cauza ploilor abundente din ultimele zile, podul din apropierea pietei centrale, pe care se desfasoara traficul greu, a fost avariat. Echipele de muncitori au ridicat un dig de protectie a piciorului constructiei, care, risca sa se prabuseasca. Purtatorul…

- Sinucidere șocanta in Vaslui! Un barbat, in varsta de aproximativ 40 de ani, a fost gasit spanzurat intr-o padure din Vaslui. Este a patra sinucidere petrecuta in județul Vaslui, in doar doua luni.

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au informat, sambata, intr-un comunicat de presa, ca autoritatile locale din comuna Delesti, acolo unde o autospeciala TIM solicitata sa intervina in cazul unui pacient inconstient a ramas blocata in noroi, nu au raspuns din prima…

- Pompierii din Vaslui au intervenit, sambata, cu o senilata pentru a ajuta un barbat care era inconstient, in localitatea Albesti, iar ambulanta cu medic a ramas blocata in noroi. In cele din urma, medicul a ajuns la pacientul de 51 de ani cu o masina de teren pusa la dispozitie de autoritatile locale,…

- Targoviște a fost duminica un oraș paralizat ore bune din cauza ultimului mare miting PSD, inainte de alegerile europarlamentare. Echipaje de poliție au facut filtre la intrarile in oraș, pe unde au putut trece doar autocarele și mașinile cu simpatizanți PSD, potrivit Epoch Times News. Un medic a…

- ALARMA… Un batran a decedat, miercuri dupa-amiaza, intr-un incendiu izbucnit in gospodaria sa din Gura Bustei. Victima, Gheorghe Bojoaga, cunoscut in sat ca Gheorghe a lui Radu, avea 91 și era cunoscut ca un consumator de alcool. In ciuda varstei destul de inaintate, barbatul era foarte activ. Acesta…