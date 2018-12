Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 86 de ani a murit carbonizata în incendiul care i-a cuprins locuința din Corbu de Jos, județul Constanța, în timpul nopții de sâmbata spre duminica. Soțul ei are arsuri grave și a fost transportat la spital. Potrivit reprezentanților ISU Constanța, incendiul s-a manifestat…

- Un tanar de 22 de ani din comuna Crasna a fost retinut de politisti si va fi propus in cursul zilei de joi, 22 noiembrie, pentru arestare preventiva, dupa ce a deposedat prin violenta o femeie de telefonul mobil. Cercetarile efectuate de politistii Politistii Postului de Politie Crasna au stabilit ca…

- O femeie de 85 de ani din Craiova a fost gasita decedata, joi dimineata, in propriul apartament in care izbucnise un incendiu din cauza unui scurtcircuit electric. Potrivit ISU Dolj, pompierii au primit un apel prin 112 pentru a interveni pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament din…

- Un barbat, in varsta de 48 de ani, a ars de viu in propria locuinta, care i-a luat foc. Tragedia s-a produs, noaptea trecuta, in satul Maximovca din raionul Anenii Noi. Doua autospeciale ale pompierilor au luptat cu flacarile.

- Un barbat in varsta de 60 de ani din cartierul Dorobanti a fost adus cu Ambulanta la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Buzau dupa ce a cazut de la etajul intai al locuintei sale. Medicii care i-au acordat ajutor au constatat ca acesta a suferit un politraumatism prin cadere si au decis…

- Un barbat in varsta de 44 de ani și-a pierdut viața sambata dimineața dupa ce a cazut in gol 12 metri de pe un pod al Autostrazii... The post Tragedie pe autostrada! Un barbat de 44 de ani a murit dupa ce a cazut de pe un pod inalt de 12 metri appeared first on Renasterea banateana .

- Un sofer din Chiojdu, judetul Buzau, se face vinovat de moartea unui tanar de 19 ani care mergea la nunta surorii lui. Tragedia s-a produs sambata, 6 octombrie 2018, pe DJ 102L, in localitatea prahoveana Batrani. Tanarul de 19 ani se afla intr-un autoturism Ford, condus de o femeie, care se deplasa…

- Incident grav in vestul tarii. Un barbat din comuna Tarnova, judetul Arad, si-a prins mana stanga la un utilaj agricol si a avut nevoie de ajutorul echipajelor de descarcerare pentru a se elibera. Conform aradon.ro, victima a incercat sa deblocheze utilajul cu o ranga, insa nu l-a oprit din functionare.…