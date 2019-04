Stiri pe aceeasi tema

- Un conflict care s-a iscat intr-un local public, din Bumbești –Jiu, s-a sfarșit la spital pentru un tanar, in varsta de 21 de ani. Dupa mai multe pahare de alcool , acesta a sarit la scandal, insa un alt client și-a facut dreptate singur și l-a injunghiat cu un cuțit in abdomen. Doi tineri care au sarit…

- Un barbat in varsta de 60 de ani și-a pierdut viața in urma unui accident de circulație. Victima a pierdut controlul scuterului pe care il conducea prin localitatea aradeana Șimand. Din primele cercetari la fața locului, polițiștii au constatat ca „in jurul orei 16.40, un barbat de 60 de ani, din Șimand,…

- Procurorii din Alba ancheteaza un caz de omor produs noaptea trecuta, in localitatea Craciunelu de Jos. Potrivit unor surse, o femeie in varsta de 37 de ani și-ar fi injunghiat mortal soțul, in cursul nopții trecute. Victima este un barbat in varsta de 44 de ani. Crima s-ar fi petrecut pe fondul unei…

- Politistii fac cercetari dupa ce un barbat in varsta de de 38 de ani, din Odobesti, a fost gasit de catre echipajul medical de pe ambulanta, pe prispa casei, cu o plaga deschisa la nivelul abdomenului, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Potrivit politistilor, ambulanta…

- In jurul orei 20.00, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca un barbat a fost agresat la coborare spre stația de metrou Unirii. Din primele date, barbatul in varsta de 46 de ani a avut un schimb de replici cu un tanar, iar cel din urma l-a lovit in zona umarului stang. Ulterior, a constatat…

- Un barbat in varsta de 80 de ani a apelat numarul unic de urgența dupa ce s-a pierdut in localitatea Lupoaia din Motru. Echipajele ISU Gorj au reușit sa il localizeze și sa il transporte la spital. „Astazi, un barbat in varsta de 80 de ani a apelat numarul unic pentru apeluri de urgența 112 … Articolul…

- La data de 24 februarie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un barbat, in varsta de 28 de ani, din localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, care a condus un autoturism pe DN 39, dinspre Mangalia catre Constanta, avand suspendata exercitarea dreptului de a conduce…