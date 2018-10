Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Matei Dobrovie a anuntat ca demisioneaza din USR, întrucât el sustine initiativa de modificare a Constitutiei, si casatoria dintre un barbat si femeie. Aceasta a facut anuntul pe Facebook.

- Un barbat violent, impatimit al pacanelelor, a facut ravagii intr-o sala dedicata jocurilor de noroc. Polițiștii se afla pe urmele sale, dupa ce „cartoforul” a distrus patru astfel de aparate. Asa a ales sa se descarce dupa ce a pierdut aproximativ 8.000 de lei intr-o sala din Lugoj, situata in zona…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, pe pagina sa de Facebook, ca va participa la referendumul pentru redefinirea noțiunii de familie in Constituție și a precizat ca deși este „un nonconformist”, va vota pentru familia tradiționala. Edilul și-a explicat poziția prin faptul ca iși dorește ca atunci cand spune…

- Romania este tara care se imprumuta cel mai scump dintre toate statele UE, iar pragul de 5% randament pentru obligatiunile emise de stat a fost trecut in luna iulie. Cu 5,05%, ne plasam de cam patru ori mai sus fata de o medie europeana de 1,31%, sau de cinci ori peste media Zonei Euro (1,04%).…

- Doctorița care a jignit romanii din Diaspora se numește Sorina Petrusan Dunca are 28 de ani si este rezident in anul III la Spitalul de Recuperare Borsa, insa isi face pregatirea la Oradea. Ea este sotia unui jandarm la Inspectoratul Bihor, Mihai Dunca, comandant de grupa la IJJ Bihor. Iata reacția…

- La data de 1 august a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au identificat in trafic un tanar de 30 de ani, din localitate, in timp ce conducea un moped pe raza orașului Novaci, fara a poseda permis de conducere. In cauza s-a intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de…

- Un barbat din judetul Brasov, care a aruncat gunoiul provenit din constructii pe marginea unui drum de la iesirea din Fagaras, a fost fotografiat de un localnic, iar poza a fost pusa pe Facebook. Politistii locali l-au identificat pe cel care a lasat deseurile in drum si l-au...

- Ieri, 25 iulie 2018, in jurul orei 11.10, politistii rutieri din Teius l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din judetul Timis, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului din Teius, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de conducatorul auto, cercetarile…