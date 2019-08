Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alabama care a fost condamnat la inchisoare pe viata, fara posibilitatea eliberarii conditionate, dupa ce a furat dintr-o brutarie 50,75 de dolari, cand avea 20 de ani, va fi eliberat dupa ce a petrecut peste 30 de ani in spatele gratiilor, informeaza The Guardian.

- Un barbat din Alabama care fusese condamnat pe viața, fara posibilitatea eliberarii condiționate, pentru ca furase 50.75 de dolari cand avea 20 de ani, va fi eliberat, dupa mai mult de trei decenii petrecute in inchisoare, scrie The Guardian.

- Nicolae Mateiu abia, in varsta de 28 de ani, fusese eliberat din inchisoare dupa ce luase un an si jumatate pentru spargerea apartamentului unui batran din Vicenza, cand a fost din nou prins in fapt. Mateiu, cu numeroase condamnari la activ pentru furturi si jafuri, a fost eliberat din inchisoare la…

- Gheorghe Petic, condamnat pentru viol, a fost eliberat din inchisoare, dar are interdictia de a parasi tara. Decizia a fost luata, in aceasta seara, de catre Curtea de Apel Chisinau. Totodata, instanta a dispus ca dosarul sa fie trimis la reexaminare la Judecatoria Orhei.

- Sambata, 13 iulie 2019, polițiștii Secției numarul 3 Poliție Rurala Aiud l-au identificat pe un barbat de 47 de ani, din Lopadea Noua, posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Tanarul a fost condamnat, de Judecatoria Aiud, la o pedeapsa privativa de libertate de doi ani, 8 luni și…

- Curtea de Apel Iasi a condamnat la 2 ani de inchisoare un barbat de 29 de ani, din judetul Iasi, recidivist, acuzat de port ilegal de obiecte periculoase. Constantin Bejan, un barbat care a mai trecut prin inchisoare, fiind eliberat conditionat in 2016, mai are la activ o condamnare de 7 ani, primita…

- Politia din Alabama, sudul Statelor Unite, a facut o descoperire neobisnuita in timpul unei perchezitii intr-un apartament: o veverita dopata cu metamfetamina, relateaza miercuri AFP. Locatarul apartamentului a vrut sa se asigure ca "veverita de atac", tinuta intr-o cusca, ramane suficient de agresiva,…

- Caz socant in statul american Alaska. O adolescenta de 18 ani si-a ucis cea mai buna prietena, dupa ce un barbat pe care l-a cunoscut pe internet i-a promis ca ii va da 9 milioane de dolari daca o va omori. Cynthia Hoffman, 19 ani, a fost impuscata in cap si aruncata in rau. Teribil … Articolul Pacaleala…