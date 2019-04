Sfarșit cumplit pentru un barbat din Sovata care a fost dat disparut in urma cu doua zile. Acesta plecase de acasa cu un ATV, ca sa isi viziteze un prieten și nimeni nu mai știa nimic de el. Desfasurare de forte a salvatorilor din Mures pentru gasirea unui barbat din Sovata, dat disparut in urma cu doua zile. Barbatul a fost cautat cu ajutorul unui elicopter si al cainilor de urma. Salvatorii l-au descoperit inecat intr-un lac dintr-o zona greu accesibila, iar ATV-ul cu care plecase de acasa era rasturnat peste el, in apa. Din primele date, banuiesc ca ar fi incercat sa intoarca ATV-ul langa…