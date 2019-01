Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cu un copil in brațe a fost lovit pe trecerea de pietoni de o mașina, miercuri seara la Sibiu. Micuțul in varsta de doi ani a cazut pe asfalt dar din fericire, nu are rani grave și a scapat doar cu o sperietura. Primele concluzii ale anchetei polițiștilor arata ca șoferul nu a acordat prioritate…

- Potrivit Politiei Judetene Sibiu, un accident rutier a avut loc pe DN 14, la Axente Sever, in urma neacordarii de prioritate pietonilor. Astfel, un barbat de 25 de ani, localnic, care avea in brate un copil de doi ani, a fost lovit, pe trecerea de pietoni, de un autoturism condus de un clujean in varsta…

- Un barbat cu copilul sau de 2 ani in brate a fost lovit de o masina, in timp ce traversa regulamentar strada, in localitatea Axente Sever din județul Sibiu, potrivit Mediafax. Copilul cazut pe carosabil a fost dus la spital, fiind conștient și in stare...

- Un barbat cu copilul sau de 2 ani in brate a fost lovit de o masina, in timp ce traversa regulamentar strada, in localitatea Axente Sever din județul Sibiu. Copilul cazut pe carosabil a fost dus la spital, fiind conștient și in stare stabila.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Sibiu, Elena…

- Un barbat cu copilul sau de 2 ani in brate a fost lovit de o masina, in timp ce traversa regulamentar strada, in localitatea Axente Sever din judetul Sibiu. Copilul cazut pe carosabil a fost dus la spital, fiind constient si in stare stabila.

- In data de 27.12.2018, in jurul orei 18:30, un barbat in varsta de 57 de ani, din municipiul Brad, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Zarandului, din municipiul Deva, din direcția Simeria spre Arad, la trecerea de pietoni, semaforizata și marcata corespunzator, din zona unui magazin, nu a…

- Un barbat din judetul Cluj a fost, aseara, la un pas de moarte, chiar pe trecerea de pietoni! Camerele de supraveghere au surprins momentul in care a fost lovit de o masina si aruncat cativa metri. Omul a ajuns la spital dupa impactul violent.

- Un nou accident de circulație caruia i-a cazut victima o persoana aflata pe trecerea de pietoni s-a produs duminica seara in județul Cluj, numarul unor astfel de evenimente crescand ingrijorator in ultima perioada pe raza județului.