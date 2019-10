Stiri pe aceeasi tema

- PCCOCS a trimis spre examinare in instanța de judecata dosarul penal pe invinuirea ultimului membru al unui grup criminal organizat in traficarea a 10 persoane adulte și copii, care a activat acum 15 ani in Moscova, Rusia.

- Gest eroic al unui barbat din orașul rus Nijnevartovsk, care a salvat o femeie dintr-un apartament incendiat. Tanarul de 29 de ani trecea pe langa bloc cand a vazut ca de la fereastra unui apartament de la etajul cinci ieșea fum gros și o femeie striga cu disperare dupa ajutor.

- A ajuns skateboarder profesionist deși nu are picioare. Este povestea parca rupta din filmele motivaționale a unui baiat din Rusia. Maksim Abramov și-a pierdut ambele membre cand era bebeluș, in urma unui incendiu provocat de mama sa.

- Una dintre fapte a fost comisa de individ in data de 13 iunie, atunci cand se afla in parcarea unei societati comerciale din Iasi si a zarit un barbat de 86 de ani, despre care si-a dat seama ca are bani la el. Hotul a reusit sa sustraga din buzunarul victimei suma de 6.000 de lei. Nu a fost singura…

- Un barbat a lovit o femeie dupa o cearta chiar inainte ca un avion al Turkish Airlines pe ruta Istanbul - Yekaterinburg (Rusia) sa decoleze. Cativa pasageri au intervenit pentru a-l calma pe barbat printre plansetele unor bebelesi aflati la bord.

- Un barbat a lovit o femeie dupa o cearta chiar inainte ca un avion al Turkish Airlines pe ruta Istanbul - Yekaterinburg (Rusia) sa decoleze. Cativa pasageri au intervenit pentru a-l calma pe barbat printre plansetele unor bebelesi aflati la bord.

- O curte de judecata din Rusia a decis ca o firma specializata in servicii de vrajitorie va trebui sa despagubeasca un client care, dupa ce a platit suma de 260.000 de ruble, nu a beneficiat de serviciile promise. Mai exact, acesta nu a fost impacat cu fosta sotia, care-l parasise in 2017, relateaza…