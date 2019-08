Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravița, județul Caraș-Severin, au depistat trei cetateni din Kosovo care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde. „In data de 17.08.2019, in jurul orei 00.10, politistii de frontiera din cadrul…

- Un sirian ascuns sub remorca unui tir cu castraveți a fost prins de polițiștii de frontiera din Nadlac. Tanarul de 25 de ani voia sa ajunga ilegal in Germania, dar a fost oprit in Romania. Șoferul turc al automarfarului este cercetat pentru trafic de migranți. Polițiștii de frontiera de la Nadlac –…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni – judetul Timiș au depistat zece cetațeni irakieni, trei barbați, trei femei și patru copii, care intentionau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei, cu ajutorul unui cetațean sarb. „In data de 01.08.2019, in jurul…

- La data de 8 iulie curent, in jurul orei 15:00, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Frasinești a parvenit un apel din partea unui localnic, precum ca in localitate a fost observat un barbat necunoscut cu o geanta in spate, fapt ce a dat de banuit. Acesta se deplasa cu o bicicleta dinspre satul…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, doi cetateni Ucraina si Bulgaria care au incercat sa intre ilegal in Romania din Bulgaria, pe jos, pe la frontiera "verde". Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Garda de Coasta, cele doua…

- Basarabeanul a fost prins de politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oancea, judetul Galati, dupa ce a fost observat, in apropiere de granita, cu aparatura cu termoviziune. Barbatul va fi predat autoritatilor din Republica Moldova si a primit o interdictie de 5 ani in a intra pe teritoriul…

- In urma investigațiilor efectuate de catre polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și cei din cadrul Poliției Municipiului Gherla, joi, 30 mai, a fost depistat un barbat care deținea și oferea spre vanzare, fara drept, arbalete. Cel in cauza, un barbat, de 71 de ani,…

- Politistii de imigrari din Alba, in urma unei actiuni in cooperare, au depistat 10 barbati, din Republica Moldova, care desfasurau activitati lucrative fara aviz de angajare. Pe numele a 9 dintre acestia au fost emise decizii de retunare sub escorta si dispusa masura nepermiterii intrarii in Romania…