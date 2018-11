Un barbat din Radauți a mancat gogoșari in oțet, iar acum se afla internat in spital. A fost diagnosticat cu botulism, boala extrem de grava care duce, de cele mai multe ori, la decesul pacientului. Conform Observator TV, barbatul a fost internat de urgența la Terapie Intensiva,. cauza fiind… gogoșarii in oțet pe care i-a […] The post Un barbat din Radauți a mancat gogoșari in oțet, iar acum este internat in spital și diagnosticat cu… botulism appeared first on Cancan.ro .