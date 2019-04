Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 52 de ani, din localitatea Ariceștii Rahtivani, satul Stoenesti, judetul Prahova, a murit astazi dupa ce a cazut fantana adanca de 30 de metri și cu diametru de 80 de centimetri. Operatiunea de salvare a fost ingreunata de faptul ca acesta nu era cooperant. Cand a fost scoata la suprafața,…

- Pompierii prahoveni au actionat pentru extragerea unui barbat, dintr o fantana din localitatea Aricestii Rahtivani, sat Stoenesti. Fantana are o adancime de aproximativ 30 m cu 80 diametru, iar persoana cazuta in fantana nu este cooperanta.Au intervenit o autospeciala de stingere, o descarcerare si…

- O femeie din Chiscareni, raionul Sangerei a fost salvata de pompieri dupa ce aceasta a cazut intr-o fantana publica cu adancimea de 15 metri.Cazul a avut loc ieri, la ora 19:37 minute, cand mai multi localnici au alertat Serviciul 112.

- Logodnicul lui Katy Perry arata mai bine ca niciodata si isi etaleaza fizicul desavarsit fara pic de pudoare. Insa trupul bine facut al actorului a avut de suferit, in trecut, in urma unui accident aproape fatal suferit de acesta.

- Un mormant vechi de aproximativ 1000 de ani a fost descoperit, in urma cu doua zile, in comuna prahoveana Ariceștii Rahtivani, sat Targșoru Nou. Arheologii muzeului de istorie au fost solicitați marți pentru a face sapaturi pe un teren din Targșoru-Nou unde inainte de 1989 a funcționat un garaj de tractoare…

- O adolescenta de 13 ani a ajuns in stare grava la Spitalul Județean Braila, dupa ce a cazut de la etajul 9 al blocului in care locuiește. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili daca fata a cazut accidental sau a incercat sa se sinucida dupa ce s-ar fi certat cu mama sa. Incidentul s-a petrecut in…

- Un caine a fost salvat de pompierii din Alba Iulia dupa ce a cazut intr-o fantana de sase metri adancime intr-un cartier al orasului. In noaptea de vineri spre sambata, pompierii militari din cadrul Detasamentului de pompieri Alba-Iulia au fost solicitati sa intervina pentru salvarea unui caine cazut…

- Un microbuz cu 16 persoane la bord a fost implicat intr-un accident, miercuri seara, pe DN 72, in Ariceștii Rahtivani, dupa ce a intrat in coliziune cu un TIR incarcat cu sfecla și un autoturism. Traficul in zona este blocat, potrivit mediafax.Citește și: Jens Stoltenberg, AVERTISMENT pentru…