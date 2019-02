Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile in București. Un barbat și-a ucis soția, iar mai apoi a dat fuga la secția de poliție pentru a-și marturisi fapta. Din primele informații, autorul crimei are 53 de ani, iar soția acestuia, care i-a cazut victima, avea 50 de ani."La data de 09.02.2019 , in jurul orei 08.00,…

- Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de talharie calificata, politistii din cadrul Politiei orasului Cernavoda au identificat un barbat, in varsta de 43 de ani, banuit de comiterea faptei, potrivit IPJ Constanta. Astfel, la data de 30 decembrie 2018, barbatul in cauza ar fi patruns…

- FOTO – Arhiva Un barbat din localitatea Sanmarghita, comuna Mica, a fost depistat de polițiștii dejeni la volanul unui autoturism neinmatriculat, avand aplicate numere false de inmatriculare. Sambata, 5 ianuarie, in jurul orei 10:00, un barbat in varsta de 29 de ani, din localitatea Sanmarghita, comuna…

- Un barbat a fost depistat de politisti la scurt timp dupa ce a sustras 1.600 lei din casieria unei agentii de pariuri sportive. Potrivit IPJ Prahova, politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 10 Valea Calugareasca au fost sesizati telefonic de catre reprezentantul unei agentii de pariuri sportive…

- Un barbat din Navodari, suspectat ca si a agresat sotia a fost retinut de politisti. Potrivit IPJ Constanta, urmare a unei plangeri depusa de o tanara, in varsta de 23 de ani, politistii din cadrul Politiei orasului Navodari au probat activitatea infractionala a sotului acesteia, in varsta de 24 de…

- La data de 10 decembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Politie au depistat un barbat, in varsta de 42 de ani, si o femeie, in varsta de 29 de ani, ambii din municipiul Campina, judetul Prahova, care ar fi sustras, dintr un centru comercial din Constanta, 7 sticle cu bauturi alcoolice, precizeaza…

- Freezing rain sau ploaia inghetata apare de obicei atunci cand un front atmosferic de aer cald se suprapune peste unul rece, aflat sub temperatura de inghet. La aceasta ora in Ploiesti sunt aproape minus doua grade si ploua. Inghetul are loc instantaneu, la contactul cu suprafetele reci. De asemenea,…