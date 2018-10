Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii cerceteaza un barbat din comuna Luna, judetul Cluj, pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 25 august 2018, politistii din Zlatna, in timp ce actionau pe strada Tudor Vladimirescu din oras, l-au depistat pe un barbat de 45 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a…

- Sambata, 25 august 2018, politistii din Zlatna, in timp ce actionau pe strada Tudor Vladimirescu din oras, au depistat un barbat de 45 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Un barbat de 37 de ani, din județul Mureș, este cercetat de polițiștii din Sebeș dupa ce a fost prins la volan fara permis de conducer. Potrivit IPJ Alba, la data de 21 august 2018, in jurul orei 10.00, politistii Biroului Rutier Sebes au oprit, pentru control, pe strada Drumul Sibiului din municipiu,…

- La data de 20 august 2018, in jurul orei 23.30, politistii Secției 7 de Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un barbat de 41 de ani, din Municipiul Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Augustin Bena din Sebes, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- In 17 august, in jurul orei 16.59, politistii Secției 7 de Poliție Rurala Sebeș, l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din judetul Bacau, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 C, in zona comunei Șugag, sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Un sofer din Bacau este cercetat de Politia Alba, dupa ce a condus o masina sub influenta alcoolului si avand permisul retinut. A fost oprit in trafic pe DN67C – Transalpina, la Sugag. Etilotestul a indicat alcoolemie de 1,10. Potrivit IPJ Alba, in 17 august, in jurul orei 16.59, politistii Secției…

- La data de 18 iulie 2018, in jurul orei 20.20, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud, in timp ce actionau pe DJ 107 D, pe raza localitatii Vama Seaca, l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din comuna Farau, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice.…