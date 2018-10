Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 43 de ani, din Fratauții Noi, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins beat și fara permis la volanul unui autoturism. El a fost oprit pentru control, de un echipaj de poliție, in localitatea de domiciliu. Individul a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,22 de…

- Un barbat a avariat trei autovehicule, pe raza municipiului Braila, dupa ce a plecat la drum cu masina in stare avansata de ebrietate, iar la un moment dat a pierdut controlul directiei, intrand cu autoturismul intr-un autoturism parcat, care a fost proiectat in alte doua vehicule.

- Un tanar de 24 de ani este cercetat pentru ucidere din culpa si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, dupa ce s-a urcat baut la volan, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, acrosand o masina care stationa si lovind in plin o femeie care se deplasa pe marginea soselei.

- In comuna Vladimirescu, polițiștii de aici au depistat in trafic un barbat de 41 de ani, din județul Buzau, care se afla la volanul unui autoturism pe DN 7, pe raza localitații, avand o alcoolemie de 1,34 mg/l alcool pur in aerul expirat. Tot cu alcoolemii de peste una la mie au mai fost depistați in…

- Patru șoferi cu alcoolemie au fost surprinși in trafic, in weekend, de polițiștii din Alba. Recordul – 1.05 mg/l alcool pur in aerul expirat – a fost inregistrat de un barbat de 44 de ani, din Blaj: *La data de 31 august 2018, in jurul orei 17.20, politistii rutieri din Cimpeni, in timp ce actionau…

- Un barbat din Lunca Ilvei are dosar penal, dupa ce polițiștii l-au prins , joi, rupt de beat la volanul unei autoutilitare. Acesta avea o alcoolemie de peste 1,00 mg/l alcool pur in aerul expirat. Joi, pe DN 17D, in localitatea Chiuza, polițiștii din Beclean l-au depistat in trafic, in timp ce conducea…

- La data de 11 august a.c., in jurul orei 15,00, pe DN 1, km. 280, in afara localitații Avrig, un barbat in varsta de 29 de ani, din localitatea Arpașu de Jos, in timp ce conducea un autoturism spre Brașov, s-a angajat in efectuarea manevrei de depașire, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune…

- Polițiștii anunța ca au depistat, miercuri seara, un biciclist care avea o alcoolemie de 4,35 mg/l alcool pur in aerul expirat."Recordul anului, pe bicicleta…4,35 mg/l alcool pur in aerul expirat. Aceasta este valoarea cu care a fost inregistrat, aseara, un biciclist, din Dambovița,…