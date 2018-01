Stiri pe aceeasi tema

- Caz ieșit din comun in județul Constanța, unde un barbat din Nadovari are nu mai puțin de trei soții, scrie libertatea.ro.Prima data s-a insurat, in urma cu mai bine de 30 de ani, insa și-a parasit nevasta cucerita in tinerețe.

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui ANANIE CAMILAR in varsta de 62 de ani, din localitatea Navodari, informeaza IPJ Constanta. Astfel, la data de 10 ianuarie a.c., acesta a plecat de la o unitate spitaliceasca, din municipiul Constanta si nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat de 45 de ani, din Navodari, judetul Constanta, suspectat de bigamie. Conform actului de sesizare a instantei, cel in cauza este suspectat ca, de a lungul anilor, s a casatorit cu trei femei, fara…

- Poate cea mai buna dovada a faptului ca Alexandra Dinu a reusit sa puna bazele solide ale unui nou inceput la Hollywood a fost venirea la Bucuresti a lui Adrien Brody, partenerul ei din pelicula „Bullet Head” ( Capcana mortala). O vizita facuta la invitatia ei, care a atestat succesul de care se bucura…

- „Politistii Sectiei 4 Rurala Miroslava au depistat un barbat care ar fi incercat sa comercializeze un telefon mobil pe care l-ar fi sustras. Astfel, pe data de 30 decembrie, politistii au fost sesizati de catre un barbat despre faptul ca a primit in vizita o persoana pe care o cunoaste, in varsta de…

- Un barbat a murit și alți doi au fost raniți grav intr-o serie de atacuri cu cuțitul in Irlanda. Polițiștii investigheaza acest caz și au arestat pana acum un barbat suspectat de omor, potrivit antena3.

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din Scobinti, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat sotia in varsta de 33 de ani si si-a obligat baiatul de 15 ani sa o ingroape in apropiere de casa. Surse din randul anchetatorilor sustin ca au descoperit cadavrul pe 1 ianuarie 2018, dupa…

- Un barbat despre care se crede c-ar avea explozibili asupra sa a luat ostatici noua adulti si doi copii intr-un oficiu postal din orasul ucrainean Harkov (nord-est), a anuntat sambata politia, citata de Reuters.

- Un barbat din satul Caianu Mic, județul Cluj, este cercetat pentru uciderea propriei sale soții dupa ce aceasta a fost gasita decedata la domiciliu in data de 23.12.2017. Victima prezenta urme de violența.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a transmis recent ca dependenta de jocuri video este o afectiune mentala, iar povestea pe care v-o prezentam arata ca unii oameni reactioneaza imprevizibil atunci cand sunt indepartati de aceasta activitate.

- Intervenție de urgența la Navodari, Constanța. Un barbat in varsta de 40 de ani s-a aruncat in fața trenului și a scapat cu viața. Trenul i-a retezat un picior, iar echipajul SMURD incearca acum sa-l stabilizeze.

- Un barbat din localitatea Cristesti a murit dupa ce miercuri seara a fost lovit de un tren in apropiere de orasul Targu Frumos. Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu, a declarat pentru AGERPRES ca barbatul in varsta de 56 de ani se afla in stop cardio-respirator in momentul in care la locul…

- Un barbat a murit, luni, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un autotren, pe E85, la ieșire din Adjud. „In prima zi de Craciun (luni-n.r.), in jurul orei 06.05, prin intermediul numarului de apel unic 112, la dispeceratul nostru s-a anunțat producerea unui accident rutier pe DN2…

- Un grav accident de circulatie a avut loc in Ajunul Craciunului in comuna gorjeana Capreni. Un barbat a murit, iar o femeie a fost ranita. Un sofer in varsta de 24 de ani, din Capreni, nu a adaptat viteza, iar intr-o cu...

- Barbat condamnat la doi ani de inchisoare pentru violare de domiciliu si distrugere prin incendiere, prins de oamenii legii din Arad! Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat, pe raza localitații Șiria un barbat de 32 de ani,din aceeași localitate, urmarit general. Pe numele acestuia…

- Un german de 29 de ani suspectat ca intentiona sa comita un atentat cu un vehicul-berbece, in numele gruparii Stat Islamic (SI), a fost arestat miercuri de fortele speciale ale politiei germane, transmite AFP. Dasbar W. este banuit ca a sustinut si a fost membru al SI, a indicat parchetul…

- Un barbat, neidentificat inca, a murit dupa ce a fost lovit de un autoturism pe DN 25, in apropiere de localitatea Hanu Conachi, se arata intr-un comunicat transmis marti de Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, Serviciul Rutier Galati a fost sesizat cu privire la producerea…

- Magdalena Serban, femeia in varsta de 36 de ani din Craiova arestata joi, 14 decembrie, pentru omor si tentativa de omor dupa ce a impins doua tinere in fata metroului, a fost la inceputul lunii decembrie impreuna cu un barbat la un cinematograf din Banie si a vazut filmul Crima din Orient Expres:

- Soția lui Florin Salam a decis sa fuga din casa manelistului pentru a ajunge, din nou, in brațele lui Florin al lui Vancica, mai vechiul ei iubit care, acum, e insurat. Și, ca sa nu mearga cu mana goala, Roxana Dobre a plecat și cu ceva de acasa de la Florin Salam. Mai exact, vreo 500.000 de euro,…

- Interlopul sucevean Alexandru Hutuleac, care, saptamana trecuta, l-a taiat cu sabia pe politistul Dan Ciprian Sfichi, sustine ca a facut o confuzie si ca nu a vrut sa-l atace pe omul legii.

- Peste o suta de kilograme de materiale pirotehnice au fost confiscate de politisti, din Centrul Comercial Bazar din Suceava, acestia intocmind totodata un dosar penal in aceasta cauza, se arata intr-un comunicat remis miercuri, AGERPRES, de IPJ Suceava. Potrivit sursei citate, politisti ai Serviciului…

- Politistii din Maramures au depistat un barbat urmarit international de autoritatile din Belgia, pentru infractiuni contra proprietatii si persoanei.Pentru depistarea acestuia, politistii au beneficiat de date si informatii suplimentare obtinute prin intermediul Biroului SIRENE a Politiei Romane.La…

- Soferul unui automobil marca Fiat, prins beat la volan deja a treia oara in acest an. Acesta se deplasa haotic si era la un pas de a se lovi frontal cu un alt automobil. Ofițerii de patrulare au stopat mașina pentru verificari.

- Ieri, 8 decembrie 2017, in jurul orei 23.40, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, l-au depistat pe un barbat de 58 de ani, din Vintu de Jos, in timp ce conducea un autoturism prin comuna, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Un barbat din Glodeni a fost condamnat la 11 ani de inchisoare pentru ca si-a omorat amantul fostei sale sotii. Tragedia a avut loc in iunie curent, la domiciliul inculpatului din satul Ciuciulea, unde acesta locuia impreuna cu fosta sa sotie. Revenind acasa, acesta si-a prins fosta consoarta in pat…

- Scene ingrozitoare au avut loc intr-o familie din municipiul Radauti. O femeie in varsta de 68 de ani a fost ucisa in bataie de propriul fiu. Șocanta crima s-a petrecut in noaptea de marti spre...

- Politistii din Sighetu Marmatiei au identificat si incarcerat un barbat din judetul Bistrita Nasaud, condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate. Ieri, 04 decembrie a.c., politistii de investigatii criminale din Sighetu Marmatiei au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii…

- Persoana accidentata este in varsta aproximativ 30 de ani, scrie zdi.ro. Vatmanul sustine ca ieseanul a traversat strada in fuga. Citeste si Un tigru pe strazile Parisului. Trafic blocat in arondismentul XV, animalul a fost impuscat de stapan Tramvaiul circula pe ruta 11 dinspre cartierul…

- Incindet violent, duminica, in New York City. Potrivit poliției din orașul american, un barbat care se afla la volanul unui sedan alb a intrat intenționat intr-un grup de persoane pe trotuar, omorand cel puțin una dintre persoane și ranind alte patru.Incidentul a avut loc in zona Queens din…

- Reținere șocanta facuta de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Aceștia au descoperit un barbat care ar fi incercat sa ofere mai multor oameni 5.000 de euro pentru a-i determina sa-l omoare pe fostul sau patron.

- La data de 28 noiembrie 2017, in jurul orei 9.30, politistii din Teius, in timp actionau pentru controlul traficului rutier si prevenirea accidentelor de circulatie, pe strada Clujului din Teius, l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din comuna Unirea, judetul Alba, in timp ce conducea autovehiculul…

- Polițiștii din cadrul Postului de poliție Transporturi Feroviare Ramnicu Valcea au reținut doi tineri de 16, respectiv 24 de ani, care la data de 24 noiembrie ar fi sustras aproximativ 200 de lei din buzunarul unui barbat. Ambii tineri sunt ...

- La data de 27.11.2017, în urma investigațiilor și a activitatilor de cercetare penala efectuate, polițiști din cadrul Politiei Municipiului Turda, Biroul de Investigatii Criminale, au dispus efectuarea în continuare a urmaririi penale, fața de un barbat de 33 de ani, din comuna Mihai…

- Sambata, 25 noiembrie 2017, in jurul orei 01.00, politistii din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 33 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta alcoolului. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,51 mg/l alcool pur…

- Un barbat din Ohio care a devenit al treilea om ce supraviețuiește execuției in ultimele șapte decenii a facut zilele acestea un nou apel schimbare a pedepsei capitale. El a argumentat ca pedeapsa este insolita și de o cruzime inimaginabila.

- Un barbat, de 26 de ani, din Constanta, a fost condamnat definitiv la 20 ani si patru luni de inchisoare, pentru savarsirea infractiunilor de omor calificat si distrugere. Decizia este definitiva si a fost luata in urma cu putin timp de judecatorii Curtii de Apel Constanta. Inculpatul este acuzat ca,…

- Un barbat, in varsta de 61 de ani, din comuna Trusesti, cunoscut cu afectiuni locomotorii, si-a pierdut viata, marti dimineata, intr-un incendiu care i-a cuprins patul in care dormea, a ...

- In perioada 17-19 noiembrie, polițiștii rutieri au acționat pe raza intregului județ pentru prevenirea accidentelor rutiere. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 430 de sancțiuni contravenționale, 193 dintre acestea fiind pentru nerespectarea regimului legal de viteza. Totodata, au fost reținute…

- Un barbat in varsta de 79 de ani a cazut, duminica dupa-amiaza, cu mașina intr-un lac de acumulare de pe raza comunei Pangarați din județul Neamț, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), Adrian Rotaru. Accidentul a avut loc la intersecția…

- O femeie din Obreja și un barbat din Reșița, pe numele carora autoritatile germane și cele din Marea Britanie au emis mandate europene de arestare pentru comiterea mai multor infracțiuni, au fost depistați de politistii caraseni. Femeia in varsta de 25 de ani din Obreja a fost ridicata ieri de politisti.…

- In noaptea de 08 09.11.2017, un barbat de de 30 ani, din localitatea Navodari, judetul Constanta, in timp ce conducea o autoutilitara cu doua semiremorci in afara municipiului Tulcea, a lovit o caruta condusa de un barbat de 26 ani din judetul Sibiu. In urma accidentului a rezultat ranirea carutasului.…

- Adolf Hitler ar fi supravietuit celui de-Al Doilea Razboi Mondial si a trait cateva luni in Columbia, conform ultimelor documente CIA declasificate din cazul asasinarii lui J. F. Kennedy. Documentele arata ca un barbat pe nume Philip Citroen a abordat agentii CIA in 1954, spunandu-le ca a intalnit un…

- Ce nu ii place Irinei Columbeanu la tatal ei. Ei bine, fiica Monicai Gabor a venit insoțita de tatal ei, in cadrul emisiunii „Aici eu sunt vedeta”, unde a facut declarații incredibile. Irina și Irinel Columbeanu au participat la emisiunea ”Aici eu sunt vedeta”. La runda a doua copiii celor trei vedete…