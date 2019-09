Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Medgidia, paznic la un garaj de TIR-uri, a fost rapita de doi barbați, aruncata in portbagaj și dusa intr-o padure de la marginea orașului. Acolo, femeia a fost lovita de peste 20 de ori, cu pumnii, picioarele și o bata. Trupul a fost descoperit, fara suflare, de un medic, la doar cațiva…

- O femeie din Medgidia, angajata ca paznic la un garaj de TIR-uri din Medgidia, a fost bagata in portbagaj, dusa intr-o padure si omorata cu sange rece de doi barbati. Ulterior, cadavrul femeii a fost aruncat pe o strada din apropierea spitalului. Doi barbati au mers la garajul unde femeia lucra ca paznic…

- Un barbat în vârsta de 61 de ani, paznic la un garaj de TIR-uri din Medgidia, a fost ucis în bataie de doi barbați care îl suspectau de furt și care au vrut sa-i dea, astfel, o lecție. Victima nu a supraviețuit ranilor suferite.

- Un barbat din Bacau a fost batut cu bestialitate, chiar de catre proprii vecini. Acesta a ajuns de urgența la spital, in coma, dupa ce a fost lovit de vecinii sai cu mai multe lemne rupte din gard.

- Ziarul Unirea Un barbat din Apuseni l-a bagat in spital pe un consatean de-al sau, dupa ce l-a luat la bataie. Acestuia i s-a intocmit dosar penal Un barbat din Salciua, care l-a bagat in spital pe un consatean de-al sau dupa ce s-au luat la bataie, a fost reținut de polițiștii din Baia de Arieș. Acesta…

- Insurgenți islamiști au rapit cel puțin un angajat al organizației caritabile internaționale Action Against Hunger in nord-estul Nigeriei, au declarat surse locale, informeaza cotidianul The New York Times, potrivit Mediafax.Atacatorii au ucis un șofer și au rapit șase sau șapte persoane aflate…

- Sfarsit crunt pentru o femeie de 85 de ani din judetul Botosani. Batrana s-a stins ieri dupa amiaza la spital dupa ce a fost snopita in bataie de un hot pe care l-a surprins in locuinta sa. Agresorul in varsta de 20 de ani a fost retinut de politisti.

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta, s a aflat, la data de 18 iunie 2019, solutionarea sesizarii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta nr. 294 II 5 2019 din 07.06.2019, privind transferul in vederea executarii pedepsei intr un penitenciar din Romania, a persoanei condamnate V. C. cetatean roman,…