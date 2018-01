Stiri pe aceeasi tema

- De la o ora la alta, apar tot mai multe dosare in care suspectul principal devine politistul pedofil din Drumul Taberei! Iar povestirea uneia dintre victimele lui Eugen Stan este de-a dreptul cutremuratoare!

- Eugen Stan, politistul pedofil arestat marti pentru 30 de zile si acuzat de cel putin doua agresiuni asupra minorilor a facut o marturisire halucinanta. El le-a spus anchetatorilor de ce victimele sale sunt copiii.

- Gigi Becali a fost socat de cazul "politistului pedofil" asa ca a reactionat. Fiind un om credincios, latifundiarul considera ca Eugen Stan se poate vindeca doar cu ajutorul harului lui Dumnezeu.

- Noi amanunte continua sa iasa la iveala despre politistul-pedofil, Eugen Stan, cel care a fost prins abia dupa 4 zile de la comiterea faptei care a scandalizat o tara intreaga. Eugen Stan a fost ridicat luni dimineata, de la biroul unde lucra. El este agent in cadrul Politiei Rutiere din Capitala,…

- Vestea ca un politist din orasul lor a fost acuzat si arestat pentru pedofilie i-a socat pe locuitorii din orasul Magurele, judetul Ilfov. Eugen Stan, agentul de la Rutiera, retinut pentru molestarea a doi copii, are un frate geaman. Ambii frati au fost angajati in Ministerul de Interne. Si fratele…

- Vestea ca un polițist din orașul lor a fost acuzat și arestat pentru pedofi lie a șocat locuitorii din orașul Magurele, județul Ilfov. Eugen Stan, agentul de la Rutiera, reținut pentru molestarea a doi copii, are un frate geaman, informeaza EVZ

- Faptul ca a abuzat doi copii nevinovati intr-un lift dintr-un bloc din Cartierul Drumul Taberei din Capitala, nu l-a tinut departe de "protectia" de care are parte. Eugen Stan este tinut in arest singur!

- Vestea ca un polițist din orașul lor a fost acuzat și arestat pentru pedofi lie a șocat locuitorii din orașul Magurele, județul Ilfov. Eugen Stan, agentul de la Rutiera, reținut pentru molestarea a doi copii, are un frate geaman. Tatal sau a fost șoferul fostului director al Institutului de Fizica și…

- Miron Cozma a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , la ce torturi va fi supus Eugen Stan in penitenciar. Conform spuselor celui supranumit “Luceafarul Huilei”, politistul pedofil are sanse mari ca, dupa gratii, sa fie violat cu coada de matura si sa fie legat de calorifer,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca porecla politistului pedofil era "Violatorul", dar cu toate acestea nimeni nu s-a sesizat si nu a reactionat, desi Eugen Stan este principalul suspect al unor cazuri similare petrecute anterior.

- Magistratii au decis, in urma cu scurt timp, soarta lui Eugen Stan si au incuviintat cererea adresata de procurori. Astfel, politistul-pedofil va fi arestat si isi va petrece urmatoarele 30 de zile in Arestul Central, potrivit Romania TV.- STIRE IN CURS DE ACTUALIZARE-

- Cazul barbatului care a atins si sarutat doi copii minori intr-un lift dintr-un bloc din Bucuresti a socat intreaga tara. Nu doar ca Eugen Stan este suspectat si in alte 15 cauri, comise incepand cu anul 2009, insa micutii sunt nevoiti sa mearga la psiholog pentru a vorbi despre trauma prin care trec.

- Eugen Stan, politistul-pedofil care a agresat doi copii de cinci si noua ani in lift, intr-o scara de bloc din Sectorul 6 a fost prins luni, dupa trei zile de cautari. Acesta este suspectat in alte 15 cazuri de agresiune. Politistul este, oficial, acuzat pentru doua dintre cele 15 cazuri, cel din data…

- Eugen Stan, polițistul-pedofil care a agresat doi copii de cinci și noua ani in lift, intr-o scara de bloc din Sectorul 6 a fost prins luni, dupa trei zile de cautari. Acesta este suspectat in alte 15 cazuri de agresiune.

- Cazul polițistului pedofil arunca o pata asupra întregului sistem. Acesta a trecut de evaluarile psihologice și este tot mai evident ca acestea sunt ”apa de ploaie”. Fosta soție a lui Eugen Stan, polițistul acuzat ca a agresat mai mulți copii, s-a…

- UPDATE - Avocatul lui Eugen Stan a confirmat ca la audierile de luni polițistul a recunoscut ca este autorul agresiunii asupra unei fetițe in varsta de doar 7 ani. Agresiunea a avut loc pe 22 octombrie 2012, pe Aleea Baiuț, din cartierul Drumul Taberei.

- Fosta sotie a lui Eugen Stan, politistul acuzat ca a agresat doi copii intr-un lift din Bucuresti, a marturisit ca este socata de faptele barbatului alaturi de care a trait aproape 20 de ani. "Eu sunt divortata de el de trei ani de zile. Am divortat de comun acord. Nu am mai luat legatura cu dansul…

- Dupa ce Eugen Stan, barbatul care i-a abuzat pe cei doi copii in liftul unul bloc din Capitala, a scandalizat intreaga Romanie. In aceste momente, familia celor doi micuti este foarte protectiva, avand inca o persoana de incredere langa ei, pentru a se simti in siguranta.

- Cei doi copilași de cinci și, respectiv, noua ani abuzați de polițistul-pedofil Eugen Stan, agent șef adjunct la Brigada Rutiera a Capitalei, au trecut prin momente cumplite care s-ar putea sa lase urmari auspra psihicului lor. Tocmai de aceea, pentru a le asigura protecție completa, soții Irina și…

- Marian Godina a reactionat la incidentul petrecut in urma cu trei zile, cand Eugen Stan, un barbat in varsta de 45 de ani, a abuzat doi copii intr-un lift dintr-un bloc al cartierului Drumul Taberei. Acesta spune ca primise pagina de socializare a barbatului respectiv, trimitand-o mai departe, pentru…

- Cazul copiilor agresați in lift de Eugen Stan a revoltat intreaga Romanie, astfel incat oamenii nu s-au sfiit sa-și exprime gandurile pe pagina de Facebook a polițistului-pedofil din Capitala.

- Persoanele care il cunosc pe Eugen Stan, barbatul care a ingrozit o tara intreaga dupa ce a abuzat de doi copii in liftul unul bloc din Bucuresti, au povestit ca acesta nu ar fi avut un comportament bizar sau diferit. De asemenea, proprietarul locuintei unde "politistul pedofil" sta a declarat ca barbatul…

- Politistul pedofil a agresat in urma cu doi ani o femeie si s-a batut cu sotul acesteia. poterivit Romania TV, colegii ii spuneau Violatorul din 2015. "Suntem colegi, in 2015 a avut o alta altercatie cu sotia unui domn. A intrat peste ei in casa. A avut loc o altercatie, a rupt lenjeria intima…

- Mama celor doi copii a oferit primele declaratii, dupa ce barbatul in varsta de 45 de ani, pe numele sau Eugen Stan, a fost saltat chiar de la birou, dupa ce i-a abuzat pe copii in liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei din Capitala.

- "Politistul pedofil" ar avea datorii de zeci de mii de euro, iar, in anul 2016, acesta ar fi avut un venit de 42.000 de lei. De asemenea, Eugen Stan, barbatul care a ingrozit Romania, ar fi facut doua credite: unul ipotecar, altul bancar.

- Eugen Stan, barbatul care a abuzat doi copii intr-o scara de bloc din sectorul 6 al Capitalei, si-a recunoscut fapta si este audiat de autoritati. Noi informatii ies la iveala in cazul care a ingrozit parintii din tara.

